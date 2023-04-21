Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что Пригожин предложил остановиться и ждать украинского контрнаступления.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Пригожин знает же истинное положение дел на фронте. И вот он говорит, что надо бы заканчивать эту так называемую СВО, остановиться на тех позициях, на которых россия есть, и ждать украинского контрнаступления», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, поскольку Пригожин предлагает остановиться и никуда дальше не идти, значит понимает, что никуда дальше российские войска дойти и не смогут. Как отметил Дмитрий Спивак, ни от кого в россии не было еще таких месседжей, таких громких призывов остановиться.

«Если это двойная игра, то получается, что кремль сдает назад. Но ладно, поживем – увидим», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Борис Тизенгаузен рассказал, как Пригожин может встроиться в политическую систему рф: «Нужно идти на выборы».

Также Politeka сообщала, что эксперт Дмитрий Спивак предположил, зачем кремль ликвидировал военкора Владлена Татарского: «Связь понятна».