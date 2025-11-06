Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что в россии не просто так начинается истерика о нападении НАТО, это может быть объяснением возможного прекращения огня в Украине, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вспоминают страны Балтии. Я думаю, что это, кроме того, чтобы нагнетать ситуацию, делается для того, чтобы создавать определенные запасные сценарии для россии на случай, а если вдруг придется прекратить огонь. Мотивация путина, кремля и российских пропагандистов может заключаться в том, что войскам нужно перегруппироваться и готовиться к войне против стран Балтии и Северной Европы, ведь оттуда якобы идут угрозы. Это запасной сценарий кремля», – объясняет Александр Мусиенко.

В частности, отмечает эксперт, в россии началось нагнетание и истерия, в частности, им очень не понравилось, что Литва заблокировала железнодорожный транзит нефтепродуктов через свою территорию, за что, кстати, нужно даже поблагодарить.

«Например, замглавы МИД рф Грушко отметил, что НАТО готовится к масштабным провокациям и блокированию Калининградской области. Ну, давно пора блокировать Калининградскую область и лишить россию этого анклава, где расположена штаб-квартира Балтийского флота», – отмечает Александр Мусиенко.

Как заявил Грушко, рассказывает эксперт, в этом вопросе очень сложно увидеть потенциал для диалога, поэтому россия будет использовать все возможности для гарантирования национальной безопасности и защиты своих интересов. То есть, объясняет он, россия снова обыгрывает ситуацию, что НАТО может напасть, а потому нужно наращивать военное присутствие и военную инфраструктуру на территории Калининградской области, то есть есть мотивация для таких действий там.

