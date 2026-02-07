Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував повідомлення Politico про те, що Фінляндія просить США не казати про гарантії безпеки для України за аналогом статті 5, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, щодо зміцнення союзників є не дуже хороші новини, тому що Фінляндія просить США утриматися від формулювання «аналог статті 5» щодо України. Голова МЗС Фінляндії, розповідає він, сказала про це американським сенаторам, мовляв, таке формулювання може підірвати авторитет самої статті 5.

«Пояснюють, що, якщо росія перевірить такі гарантії на практиці, а Захід не відреагує жорстко, це поставить під сумнів силу всього НАТО. Гельсінкі підтримують Україну та хочуть членство в НАТО, але вважають, що гарантії мають бути реалістичними, а не створювати ілюзію повноцінного захисту. Ну, фіни поставили під сумнів статтю 5 і готовність НАТО воювати з росією. Браво, нічого не скажеш. Я думаю, що путін радіє цьому в кремлі разом зі своєю командою. Тому він буде далі воювати, тому він буде далі пробувати розколоти НАТО разом з Китаєм і показати нежиттєздатність цього проєкту, якщо такі заяви будуть лунати надалі», – пояснює Олександр Мусієнко.

Принагідно експерт нагадує, що нещодавно з’явилась інформація про те, що росія відновила розбудову військової інфраструктури та свою військову присутність біля кордонів із Фінляндією, що може свідчити, що путін розглядає різні сценарії, зокрема певних дій гібридного характеру на Півночі.

«Тому дивно, чому такий страх перед росією. Чого? Та подивіться, Україна давно зруйнувала міфи про цю удавану непереможність. Якби фіни якраз із Півночі зараз вдарили спільно із союзниками… А через Північ найшвидший шлях на Петербург, на москву, так найкраще наступати, це демонструє хід історії. Все, питання було би вирішено вже, не було б цього подразника. Дуже просто. Але тут ось такі заяви лунають», – підсумовує Олександр Мусієнко.

