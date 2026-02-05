Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що Трамп намагається вирішити всі проблеми у світі через економічну вигоду, але це не спрацює з такими країнами, як росія, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Foreign Policy пише про те, що в США домінує економічний прагматизм і розрахунок. Розумієте, у чому питання? Трамп як виходець із бізнесу вважає, що у всього є своя ціна, у всьому є якась вигода і все вирішує економіка. Це дещо, до речі, від марксизму: економіка – надбудова всього. Але для путіна – ні. Для нього економіка – це тільки накопичення ресурсів для ведення війни і реалізації власних імперських амбіцій», – пояснює Олександр Мусієнко.

Як повідомляє Foreign Policy, розповідає він, адміністрація Трампа хоче запропонувати путіну інвестиції, відновлення торговельних зв’язків та економічну співпрацю, але з путіним це не спрацює. Принагідно експерт нагадує, що напередодні повномасштабного вторгнення багато хто говорив, що війни не буде, тому що росії це економічно не вигідно.

«Так, росія дійсно в поганому економічному стані, але це все час. Це ще може зайняти місяці, можливо, роки такими темпами. Отже, нам потрібно загартовуватись. А де наша підтримка? Ось тут треба піднімати питання: чому не в Україну інвестувати? Ми готові реалізовувати ті домовленості, які стосувалися рідкоземельних мінералів і металів. Ми готові бути партнером США за умов надання гарантій безпеки», – підкреслює Олександр Мусієнко.

З Іраном, зауважує він, Трамп теж хоче досягти якоїсь економічної угоди, але він не враховує, що режим аятол багато в чому покладається на релігію, на духовність. Проблема в тому, пояснює експерт, що світ різний, саме тому у Держдепі є різні служби, які мають пояснювати, як з ким працювати. Тому, констатує він, економічний розрахунок, можливо, спрацює з Китаєм, точно спрацює з Індією, з росією – ні, там фанатичні ідеї, як і в Ірані, а відтак деколи треба бути готовим застосувати силу.

