Політолог Костянтин Матвієнко пояснив, що файли Епштейна – це ще одна проблема для Трампа на додачу до інших, тож уся увага буде не на закінченні війни в Україні, а на внутрішній ситуації, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

За словами гостя програми, Трамп у непростій ситуації, і справа тут не лише у файлах Епштейна. Зокрема, зазначає він, у Міннесоті протести, готується удар по Ірану, і не вдається нічого з Україною, яка виявилась для Трампа абсолютно провальним напрямком, це бачать і його виборці.

«Тому для Трампа ця ситуація – справді глухий кут, я йому не заздрю. І ще оприлюднення цих файлів. Клінтони погодилися давати свідчення в Конгресі, для нього це просто колосальна проблема. Причому ця проблема насамперед йде не від демократів, це проблема всередині Республіканської партії США, тому що Make America Great Аgain зовсім не передбачало файлів Епштейна, зовсім не передбачало такої ницої поведінки американських високопосадовців», – пояснює Костянтин Матвієнко.

До того ж, зауважує експерт, у файлах Епштейна згадується Пітер Тіль, який є уособленням технофашизму і який робить дуже багато речей, які визначають ідеологію трампізму. Адже трампізм, констатує він, визначає не сам Трамп, а Пітер Тіль разом із закритою групою, до якої входить віцепрезидент США Венс. За словами експерта, це патова ситуація, тож оточення і передусім його дружина Меланія будуть переконувати Трампа піти з посади, хоча невідомо, чи уникне він кримінальної відповідальності.

«Чи вплине це на Україну? Так, на превеликий жаль, вплине. США, хоч так-сяк, за Байдена краще, за Трампа значно гірше, але вони все-таки намагалися зупинити російсько-українську війну. На жаль, зараз вся увага США – і внутрішня, і адміністрації – буде зосереджена на ситуації саме довкола не тільки файлів Епштейна, а всього: безробіття, Міннесота, міграція і дуже-дуже багато речей», – стверджує Костянтин Матвієнко.

