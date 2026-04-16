Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував масований обстріл України 15-16 квітня і оцінив, у чому його особливість і як треба посилити нашу ППО, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Атака розпочалася ще напередодні, адже росія 15 квітня піднімала борти стратегічної авіації, які здійснювали перельоти з Оленєгорська до пускових рубежів. Застосували 20 крилатих ракет Х-101, 19 із яких було збито. Крім того, внаслідок вчорашньої атаки практично на 100% було збито і ракети, і дрони, чого, на жаль, не скажеш про нічну атаку. І тут є своя особливість. Щодо дронів і крилатих ракет відпрацьовують наші Сили з результатом 85% і вище, а що стосується балістики, то, на превеликий жаль, 100% збивати складно», – зазначає Олександр Мусієнко.

А причина, пояснює він, як в казав президент, у дефіциті ракет до Patriot через бойові дії на Близькому Сході. Водночас, зазначає експерт, ми розраховуємо на нарощення виробництва, і, на щастя, США продовжують продаж зброї Україні за програмою PURL, а Рютте повідомив про виділення 60 млрд Україні додатково до кредиту ЄС на 90 млрд.

Загалом же, констатує він, балістика залишається найбільш болісним місцем, адже вночі з 19 ракет «Іскандер-М» і С-400 збито 8, тобто менша частина, нам потрібно більше систем і перехоплювачів. Тому, додає експерт, триває робота з європейськими партнерами щодо посилення ППО, зокрема, Франція – це ракети до IRIS-T і SAMP/T, які у модифікованій версії здатні збивати балістику.

«Але це не межа. Потрібно працювати, щоби була наша система ППО, наші можливості протидії балістиці з'явились. У нас були напрацювання. Хочу нагадати про оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім», який розроблявся на «Південмаші» свій час і готувався, до речі, до прийняття на озброєння. На 2022 рік уже передбачалися кошти, тоді це зірвала повномасштабна агресія рф. Цей комплекс вироблявся як трансформер: він міг завдавати ударів по наземних цілях балістикою, збивати повітряні цілі, бути системою протиракетної оборони і у версії навіть носія протикорабельних ракет. На цьому напрямку робота, я думаю, буде тривати», – розповідає Олександр Мусієнко.

