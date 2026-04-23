Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що на фронті прориви неможливі, тому війна буде вирішуватись у повітрі – через обмін далекобійними ударами, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Війна буде змінюватися. Воєнного вирішення може не бути на фронті, війна буде видозмінюватися. Будемо покладатися все більше на далекобійні удари, і ми бачимо, що це працює. Але і ворог буде намагатися. Тобто війна дещо зміниться», – стверджує Олександр Мусієнко.

Безпосередньо на фронті, констатує експерт, уже нічого не може вирішитися, тому що Сили оборони блокують просування ворога, завдають йому максимальних втрат, порушують його логістику. За його словами, противник не може розвинути оперативно-стратегічний наступ, просування можуть бути лише тактичного характеру.

«Я веду до того, що, зрештою, все буде вирішуватися через удари, через обмін ударами. Тому нам потрібне посилення ППО і далекобійних можливостей. І так ми змусимо росію піти на перемовини, враховуючи українські умови та інтерес, ось це дуже важливо. Мідстрайки діпстрайки. Весь ресурс треба скеровувати саме зараз на це, щоби, зрештою, поставити поки що не крапку, але три крапки у цій війні», – пояснює Олександр Мусієнко.

За його словами, це не буде означати завершення війни, йдеться радше про припинення вогню, яке може навіть тривати довго, але водночас треба готуватися для того, аби дати відсіч росії у майбутньому і відвоювати окуповані території. І до цього дійти, констатує експерт, можна буде лише через наші удари та посилення ППО.

