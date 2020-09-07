Мэр Борисполя Анатолий Федорчук в сговоре с застройщиками Шалимовыми пытается выкупить франшизы рейтинговых политических партий и создать в новом совете Бориспольской ОТГ ручную коалицию в составе «Нашего края» и «Слуги народа».

Как пишет Антикор, идея клана — «застолбить» за собой большинство в местном совете и продолжить земельный «дерибан».

Владимир и Игорь Шалимовы — действующие депутаты Бориспольского горсовета. На грядущих выборах Владимир Шалимов баллотируется от партии «Наш край», а его сын — Игорь — от «Слуги народа». На встречи с избирателями они ходят втроем — Федорчук и два Шалимова.

Шалимовы активно «осваивают» бюджет Борисполя. Их компания ПРаТ «Агробудмеханизация» — главный застройщик города и подрядчик тендеров горсовета. Отец и сын побывали в разных политических силах и меняют партбилеты в зависимости от политической целесообразности. В начале 2000-х Владимир Шалимов был помощником народного депутата от запрещенной ныне Компартии Вадима Литвина. Теперь он возглавляет бориспольскую ячейку партии «Наш край», созданную выходцами из Партии регионов.

Его сын Игорь Шалимов был избран депутатом от «Нашего края», в 2019 году публично поддержал кандидата Петра Порошенко на президентских выборах, а сейчас баллотируется от «Слуги народа».

По мнению автора материала, Федорчука и Шалимова объединила реформа децентрализации и запуск рынка земли. Продажа «золотой» земли под Киевом стартует 1 июля 2021 года. Старые бориспольские кланы уже потирают руки. Для того, чтобы сорвать куш остался последний шаг — имитировать выборы в ОТГ.