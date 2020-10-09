Штрафовать людей в транспорте за отсутствие маски сегодня – не выход. Эти штрафы никто не будет платить. Но есть руководители транспортных предприятий, которые и должны нести юридическую и уголовную ответственность за соблюдение эпидемиологических норм.

Такое мнение в эфире ток-шоу «Право на власть» высказал лидер партии «ЗА МАЙБУТНЄ» Игорь Палица. Это касается и директоров ресторанов, где персонал не надевает маски, и любых других предприятий или учреждений.

"К большому сожалению, у нас люди привыкли, что полицию можно оскорблять. Люди привыкли, что если ты был в АТО и у тебя военная форма, ты можешь бросаться на полицию. И полиция не отвечает, потому что она боится. Сегодня полицейский скажет кому-то: "наденьте маску", его просто не будут слушать. Мы сейчас это не изменим", - сказал политик.

Игорь Палица привел пример: еще в марте, когда страна ушла на карантин, он имел разговор с руководителем одного из крупных предприятий Луцка, который просил не останавливать работу и позволить дальше работать.

«Я поставил условие: перевозить людей на предприятие наемным транспортом, отвечать, что в этих автобусах все люди будут в масках, и на предприятии все люди будут работать в масках. Если этого не будет – предприятие будет закрыто, а руководитель понесет уголовную ответственность. Мы пожали руки, предприятие заработало, и никто не заболел.

Руководитель должен отвечать своей шкурой за людей. По-другому ничего не будет», − подчеркнул Игорь Палица и добавил, что и полиция так же должна отвечать за свои действия, а не закрывать глаза на нарушения карантина за взятки.

Жесткого карантина вводить нельзя, уверен Игорь Палица. Надо убеждать людей носить маски и соблюдать дистанцию. Иначе страна и люди останутся без денег.