Нинішні політичні процеси в парламенті свідчать про високу ймовірність переформатування більшості і створення коаліції вже в найближчому майбутньому. Так вважає політичний експерт Олексій Якубін.

Зокрема, він звернув увагу на заяву лідера партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігоря Палиці, який з парламентської трибуни закликав Раду звільнитися від впливу Офісу Президента.

«Сьогодні довіра до парламенту – 8%… Уже рік ви голосуєте за закони, які на 99% надходять із Офісу Президента… Давайте голосувати за те, що дійсно потрібно народу, а не за те, що підсовують з ОП. Давайте людям покажемо, що в нас парламентська республіка й ми працюємо на народ України. У нас мало часу. Нас просто використовують, а потім кажуть, що ми винні», – сказав Палиця вчора.

На думку експерта, цю заяву слід розглядати в контексті ймовірної зміни співвідношення сил у парламенті.

«Це, без сумніву, можна читати як меседж про готовність переформатувати коаліцію. І перебудувати її вже де-факто. Про це вже кілька місяців ширяться чутки. Але з включенням тих депутатських груп, які зараз забезпечують час від часу результативність голосувань у Раді. Побачимо, як ця ситуація буде розвиватися далі. І хто що почує», – вважає Олексій Якубін.