Благодаря "голландским аукционам", организованным на сайте ProZorro.Sale в январе, Укрзализныця сможет зарабатывать почти полтора миллиарда гривен в год. Также компания начала возвращать свои позиции на рынке вагонных перевозок, которые за последние годы сократились до 19%. Об этом рассказал экс-директор по коммерческой работе и логистике УЗ Иракли Эзугбая в интервью Liga.net.

По его словам, всего у УЗ - около 33 000 полувагонов, в рабочем состоянии – где-то 18 500. Но из-за того, что УЗ ставила высокие цены на свои вагоны, это давало возможность заходить на рынок перевозок частным компаниям. В итоге доля самой УЗ на вагонном рынке сократилась в 2020 году до 19%.

«Через длинные договора в январе мы продали около 11 000 полувагонов. Таким образом УЗ развернула тренд потери вагонного рынка. Доля нашего парка была 19% в 2020 году, а на сегодняшний момент – уже 28%. До конца года будет 40%», - поясняет Эзугбая.

Ираклий Эзугбая также призвал не манипулировать информацией относительно снижения цены вагонов: цена находится на пике каждые 5-7 лет, после чего падает, что соответствует законам рынка. «Думаю, что у кого-то есть задача манипулировать информацией, чтобы перекрыть наши достижения. Для УЗ эти контракты значат где-то 1,3 млрд дополнительного годового дохода. Сейчас мы проходим на низкой точке. Где-то через два года стоимость может вырасти, если не будет системных вмешательств. Но если бы кто-то верил, что цена настолько существенно вырастет, он бы взял годовые или трехгодовые обязательства по данной цене, чтобы сэкономить», - пояснил он.

Как известно, "голландские аукционы" – это схема аукциона, при которой лот выставляется по самой высокой цене, а во время торгов она снижается до тех пор, пока лот не выкупит первый согласившийся на цену. Первые такие аукционы УЗ провела в феврале 2020 года, предложив рынку шесть маршрутов и 400 зерновозов отправками по 5 и по 10 вагонов. Тогда цена лота во время торгов снизилась почти вдвое, с 1136 грн до 727 грн, но продать удалось лишь малую часть лотов.

В январе этого года Укрзализныця на "голландских аукционах" предложила рынку новую услугу: возить грузы целых три года – с 1 февраля 2021 до конца 2024 – по фиксированной цене. Так компании удалось продать около 11 тысяч вагонов по 480 грн (без НДС).

Как сообщала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем официальном телеграмм-канале, в декабре 2020 года цена вагона составляла 343 грн в сутки. То есть, Укрзализныця заключила долгосрочные договоры по цене значительно выше текущей цены на рынке.