Фильм-расследование Bellingcat о срыве украинской спецоперации по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер" создают для того, чтобы восстановить репутацию западных спецслужб.

Об этом сказал блогер Михаил Чаплыга в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

Михаил Чаплыга отметил, что не знает, какая цель кроме денежной может быть у фильма Bellingcat.

“Я думаю, что цель, кроме денежной, восстановить репутацию спецслужб западных. Потому что как бы там ни было, сейчас выглядит так, что это облажались они, а русские их сделали. Восстановить репутацию, что они сделали все классно. Просто отдельные зулусы взяли и слили”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что таким образом они хотят показать, что имеют сотни лет опыта и знаний и все это время делали правильно.

“Показать мощь разведок этих стран. Насколько они могут, и если бы не этот слив - русские бы облажались по полной”, - добавил блогер.

Как сообщала Politeka , интернет-издание журналистских расследований Bellingcat готовит фильм о срыве в Беларуси спецоперации против боевиков из ЧВК "Вагнера".