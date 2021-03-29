Правительство должно обеспечить продолжение начатой реформы "Укрзализныци", что будет способствовать росту эффективности работы железной дороги и привлечению инвестиций и ее развитие. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.



"Надеемся, что правительство не будет медлить с избранием нового руководителя "Укрзализныци" и паузы в начатой реформе не состоится", - отмечается в заявлении.



В частности, по мнению экспертов ЭВА, в первую очередь в рамках реформирования УЗ должна быть осуществлена структурная реформа, а именно отделение вертикалей UZ Сагдо и UZ Infra. Также в Ассоциации отметили необходимость прекращения практики субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.



«Традиционно в Украине пассажирские перевозки являются убыточными и расходы на их осуществление покрываются Укрзализныцей вследствие перекрестного субсидирования за счет прибыльных грузовых, что негативно влияет на финансовое состояние железнодорожной отрасли и на ее развитие, и, по сути, является косвенным дополнительной финансовой нагрузкой для представителей бизнеса с целью перекрытия убытков Укрзализныци», - отметили в ЕВА.



Кроме того, одним из ключевых моментов в Эва считают создание прозрачного механизма тарифообразования на железной дороге. Ведь действующая тарифная система является непрозрачной и экономически необоснованной.



"Кроме этого, отсутствует привязка к типу затрат, что делает невозможным четкое целевое использование тарифов: тяга, вагон, инфраструктура, инвестиции. Необходимо распределить железнодорожный тариф на локомотивную, инфраструктурную и вагонную составляющую (последняя уже дерегулирована), а также полностью пересмотреть систему тарифообразования», - уточнили в Эва.



Также в ассоциации напомнили о критическом состоянии железнодорожных путей, из-за чего вводятся ограничения скорости на многих участках. Поэтому нужны значительные инвестиции в их ремонт и обновление. - в ближайшие 5 лет необходимо ремонтировать до 1000 км путей в год.



«На сегодняшний день, уже по одной третьей всей протяженности железнодорожных путей, а это около 8,5 тыс. км, просроченные плановые ремонты, а на 1,1 тыс. км действуют ограничения скорости», - отмечается в заявлении.



Как известно, процесс реформирования Укрзализныци и ее анбандлинга начал Владимир Жмак. Он выделил из состава монополии отдельные подразделения УЗ Карго (грузоперевозки) и УЗ Инфра (инфраструктурный). Однако наблюдательный совет компании заблокировал процесс реформирования. А позже, единогласным решением, вообще отправила Владимира Жмака в отставку. Буквально на следующий день это решение поддержал Кабмин. И. о. председателя УЗ назначили Ивана Юрика, который уже находился на этой должности.



Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян высказал предположение, что увольнение Владимира Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента. Экономист Борис Кушнирук, в свою очередь, убежден: решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзализныцю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.



Позже народный депутат, заместитель главы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры - Владимир Крейденко заявил, что постоянная смена руководства «Укрзализныци» отрицательно сказывается на работе компании и не дает возможности провести ее реформирование.