Компания D.Trading начала полноценную работу с июля 2019 года, поэтому сравнивать финансовые результаты компании за 2020 год с 2019 некорректно.

Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий генерального директора D.Trading Виталия Бутенко.

"Очень громкими заголовками стали финансовые показатели компании по сравнению с 2019 годом: чистый доход вырос на 56% или 22,7 млрд грн, а чистая прибыль в 34 раза. На самом деле, сравнение результатов финансовой деятельности компании D.Trading 2020 года с 2019 годом является нерелевантным, поскольку компания была создана в январе 2019 года, а полноценную операционную деятельность на рынке смогла начать осуществлять уже с запуском новой модели рынка с 1 июля 2019 года», - заявил Бутенко в комментарии изданию.

Глава компании отметил, что в 2020 году чистый доход от реализации продукции компании составила 63,33 млрд грн, чистая прибыль - 1,59 млрд грн. В государственный бюджет перечислено налога на прибыль в сумме 645,3 млн. грн.

"Рост доходов компании обусловлен в значительной степени увеличением выручки от продажи газа (объемы продаж в 2020 году по газу увеличились на 380%). Также в 2020 году произошел незначительный рост продаж электроэнергии, хотя и со снижением маржинальности данного продукта», - добавил Бутенко.

Он также подчеркнул, что компания осуществляет оптовую торговлю тремя видами энергоресурсов (электроэнергией, газом и углем) на 6 рынках: Украина, Венгрия, Словакия, Румыния, Польша, Молдова. Кроме экспортных операций, D.Trading выступает как трейдер на мировых рынках энергоресурсов.

Таким образом, по словам Бутенко, финансовые результаты компании в определенной степени являются также результатом успешной работы на международных рынках.

"В связи с этим сравнивая финансовые показатели D.Trading с другими трейдерами, которые работают на украинском рынке, стоит учитывать фактор международной деятельности нашей компании», - подытожил Бутенко.