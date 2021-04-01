Экс-заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко рассказал о нюансах доступа к государственной тайне, в частности у депутатов и объяснил, почему большинство из них незаконно выезжают за границу.

«На самом деле все и сложно, и просто. Просто почему - потому что есть протокол, по которому должен действовать любой человек, даже выбранный в представительные органы. То есть, то, что человек становится депутатом Верховной Рады, не означает, что ему все позволено», - считает Ягун.

Он рассказал, что есть определенные нюансы для предоставления доступа к государственной тайне. Когда депутат получает право на такой доступ, он должен подписать обязательства, которые, например, запрещают без разрешения выезжать за границу. При этом у нас никто этого не соблюдает. Ягун отметил, что работники СБУ не представляют, как реагировать, когда народные депутаты летают за границу, в частности в Россию, ведь они не получают на это разрешение и ни под чем не подписываются.

«То есть это как раз один из тех вариантов, которые, если бы у нас четко были прописаны в законе, что нарушение этих вещей влечет за собой в том числе и лишение мандата, я думаю, что реакция была бы совсем другая, это, во-первых. А во-вторых, когда ты даешь согласие, если ты стал депутатом, ты имеешь не только права, но и обязательства», - говорит Ягун.

Он рассказал, что считает, что в таких обязательствах должно быть написано, что в случае нарушения их, лицо лишается мандата. А также указано, что лицо понимает, что за ним, учитывая то, что он имеет доступ к государственной тайне, ведется контроль со стороны специальных служб. И только после этого человек должен допускаться к таким важным вещам.

«У нас очень многие люди не понимают, что кроме того, что они имеют права, они еще и имеют обязанности. Кто им должен напоминать? У нас есть целый Департамент охраны государственной тайны, который есть в системе СБУ», - говорит Ягун.

По его словам, был опыт, когда это подразделение было самостоятельным комитетом по вопросам охраны государственной тайны, однако оперативная проверка информации все равно ведется через СБУ, поэтому смысла отделять его нет.

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