Журналистка и переводчица Ирина Славинская, продюсер «Радио Культура» в эфире программы «Таран VLOG» Виктора Тарана рассказала о фактах из истории становления украинских женских движений, которые могут многих удивить, в частности о роли в их развитии националистов и священнослужителей.

Она отметила, что история украинских женских движений, во-первых, давняя, а во-вторых, - невероятно интересна, и для многих, кто начинает погружаться в историю украинской правозащиты, в частности женских движений, становится сюрпризом узнать, что еще в 19 веке, когда Украина была разделена между Российской и Австро-Венгерской империями, и там, и там существовали очень мощные женские движения.

«Второй факт, о котором можно сказать, я думаю, он тоже многих удивит - женские движения возникали именно в области движений за национальное освобождение Украины. В 19 веке борцы за Украину, украинские националисты, которые боролись за Украину как отдельную страну, имели в своем составе мощные женские движения», - говорит Славинская.

Она отметила, что сегодня это звучит абсурдно с позиции современных новостей, особенно, если посмотреть на то, кто нападает на марши женщин или марши равенства. Однако тогда для украинских женщин было важно сказать о себе, как о женщинах и о себе, как украинских женщин. Поэтому эти движения шли в унисон.

«Например, очень хорошей точкой единения становилась борьба за образование на украинском языке. Ведь и в Российской империи, учитывая все эти эмские и валуевские указы и циркуляры, и в Австро-Венгрии были проблемы с возможностью получить образование на родном языке. Именно в этой точке борьба за национальное освобождение и борьба за права женщин объединились, потому что в этом движении возникала возможность поговорить об открытии школ, где могли бы учиться девочки», - говорит Славинская.

Она отметила, что к концу 19 века это не было очевидной возможностью, и даже известная украинская писательница Ольга Кобылянская закончила вьсого 4 класса начальной школы и по тогдашним законам не имела права получить дальнейшее образование. Далее она смогла учиться только благодаря тому, что ее родители инвестировали время и деньги в ее домашнее образование. По словам Славинской, другой возможностью для женского образования было создание профессиональных учебных заведений для, например, молодых вдов, потерявших мужей в силу определенных обстоятельств, которые оказывались на грани бедности и нищеты.

«И поскольку женщина, как и хранительница, должен держать семью, если у нее есть дети, она, к сожалению, стала вдовой, то ей необходимо дать возможность как-то содержать семью. Это становилось толчком, в частности на Галичине (это шок-сенсанция) в очаге греко-католических священников, греко-католических семей создавать школы, где молодые женщины могли овладеть какой-либо профессией. И опять-таки, в 2021 году об этом не все знают, но именно греко-католические центры на Западной Украине были одними из очень мощных эпицентров, где вообще был возможным разговор о высвобождении женщин, об образовании для женщин украинском языке, о профессиональном образовании для женщин», - заявила Славинская.

Ранее Politeka сообщала, что Славинская рассказала, как общество относилось к женщинам-военным после Второй мировой войны.