Журналістка та перекладачка Ірина Славінська, продюсерка «Радіо Культура» в ефірі програми «Таран VLOG» Віктора Тарана розповіла про «мільйон відтінків» фемінізму, а також про цілі, до яких ідуть жіночі рухи в Україні.

«В Україні немає одного феміністичного руху, як і в інших країнах світу. Існують різні феміністки і різні школи: є ліберальний фемінізм, радикальний фемінізм і ще мільйон відтінків фемінізму. І це нормально. І я знаю, що часто цю річ насправді українським феміністкам закидають і кажуть: «От ви ж самі не можете домовитись», - розповіла Славінська.

Журналістка пояснила, що така ситуація – нормальна і є ознакою здорового середовища. це нормально це ознака здорового середовища, натомість однозначна одностайність і відсутність будь-яких суперечок у певній царині якраз є середовищем нездоровим.

Крім цього, Славінська зазначила, однією із цілей українських жіночих рухів вона вважає ратифікацію Стамбульської конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, - ред.) та 50/50 присутність жінок та чоловіків у парламенті.

«На початку, напевно, знадобляться квоти але всі дослідження показують, що, коли в будь-якій системі з’являється хоча би третина представників інших іншої статі, раси , іншої ідентичності – далі система балансується. Критичний поріг - це хоча 30 %», - каже Славінська.

Журналістка зазначила, що її мрія – це саме 50/50 жінок та чоловіків у парламенті, а також – очищення засобів масової інформації від сексизму, щоб у відповідальних медіа не знаходилося місця для історій на кшталт «Народні депутатки в парламенті влаштували парад нарядів». На її думку, після так званого «квантового стрибка» такі публікації мають залишитися поза межами норми.

«Це має бути однозначним знаком того, що це видання - це помийка, яку не треба читати. А всі відповідальні медіа працювали б чітко за стандартами, в тому числі протидії сексизму», - заявила Славінська.

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