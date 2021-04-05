Кандидат в народные депутаты Украины по мажоритарному избирательному округу №87 (г. Надворная Ивано-Франковской области) обратился с открытым письмом к послам стран Евросоюза и Большой Семерки

Об этом А. Шевченко заявил на своей странице в Фейсбук, пишут Українські новини.

В письме А. Шевченко отмечает, что по его убеждению на выборах произошло нарушение конституционного права граждан избирать власть, а выборы были фальсифицированы в пользу кандидата от партии власти Василия Вирастюка.

"Грубым нарушением избирательного законодательства стало блокирование работы Окружной комиссии спецподразделением СБУ в ночь с 31 марта на 1 апреля. Бойцы СБУ незаконно взяли под монопольный контроль здание Окружной комиссии. Они незаконно вывели из здания всех членов Окружной комиссии, всех наблюдателей, доверенных лиц кандидатов, журналистов и представителей общественных организаций, которые наблюдали за избирательным процессом. Как оказалось, именно в эту ночь с избирательной документации шести избирательных участков было похищено 503 бюллетеня за Александра Шевченко", - пишет кандидат в народные депутаты.

Как показали параллельные подсчеты по легальным протоколам избирательных участков штабов трех других кандидатов, победу на выборах в 184 голоса избирателей получил кандидат Александр Шевченко.

Обычно Окружная избирательная комиссия подводит итоги выборов по 1-2 суток. Однако, как считает А. Шевченко, результат волеизъявления граждан не удовлетворил власть. И начались действия на искажение результатов волеизъявления граждан.

"По моему убеждению Окружная избирательная комиссия совершила сознательные действия по фальсификации результатов выборов по заказу властей и депутатов партии власти "Слуга народа". Обеспечивали действия по фальсификации спецподразделения Службы безопасности Украины", - убежден Александр Шевченко.

При подведении итогов выборов, по убеждению А. Шевченко, был допущен ряд грубых нарушений действующего законодательства Украины.

В Окружной избирательной комиссии на шести участках, где кандидат Александр Шевченко имел большое преимущество, при пересчете вывялены кражи бюллетеней.

Представители участковых комиссий, которые присутствовали на пересчете, заявляют о повреждении пакетов с бюллетенями (после 5 суток хранения избирательной документации в Окружной комиссии), заявляют о фальсификации их подписей на пакетах с бюллетенями, и об очевидных признаках незаконного вмешательства и переупаковки бюллетеней. Они вызывают полицию, составляют заявления о нарушениях. Также они предоставляют видео подсчета голосов на участках. Открытие пакетов подтверждает их подозрение - в пакетах не хватает в среднем по 100 бюллетеней в пользу Александра Шевченко. Однако, Окружная комиссия принимает решение либо об утверждении результатов без учета похищенных бюллетеней, или вообще признает выборы недействительными на тех участках, где большое преимущество имеет Александр Шевченко.

"На ряде участков, на которых большое преимущество имел кандидат Александр Шевченко, без достаточных законных оснований Окружная комиссия не признает результаты выборов.

В результате этих преступных действий был искажен результат голосования в пользу провластного кандидата Василия Вирастюка. Вместо преимущества Александра Шевченко в 184 голоса, как это есть фактически, Окружная комиссия в результате фальсификаций фиксирует преимущество провластного кандидата Василия Вирастюка в 749 голосов", - резюмирует кандидат в народные депутаты.