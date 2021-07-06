Манипуляции трейдеров-посредников на рынке электроэнергии, которые длятся уже более года, действительно требуют безотлагательного расследования со стороны Антимонопольного комитета.

Об этом сообщили в прессслужбе компании D.Trading, комментируя решение АМКУ начать расследование по факту манипуляций трейдеров на энергорынке.

"Мы считаем, что расследование АМКУ относительно манипуляций на рынке на сутки заранее является своевременным и необходимым. D.Trading неоднократно обращал внимание на растущие объемы ценовых манипуляций со стороны трейдеров-спекулянтов, которые продолжаются на новом рынке электроэнергии уже более года», - сообщили в D.Trading.

В компании отметили, что такие манипуляции уже неоднократно приводили к обвалу цен на рынке и привели, среди прочего, к ухудшению финансовой ситуации в отрасли и накоплении долгов.

«На сегодняшний день указанные манипуляции привели к тому, что отечественные производители электроэнергии доведены до грани банкротства, а объем долгов в отрасли уже давно превысил 50 млрд грн. Безусловно, такие факты требуют безотлагательного расследования и вмешательства со стороны уполномоченных органов», - подытожили в D.Trading.

Напомним, 2 июля цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед» (РДН) упали до исторического минимума. По информации Министерства энергетики, причиной стали злоупотребления трейдеров и посредников в сегменте РДН..

4 июля НКРЭКУ лишь временно, на 4 дня, запретила трейдерам подавать заявки на продажу тока ниже реальной себестоимости его производства на АЭС. Однако госпредприятия «Энергоатом» и «Центрэнерго» назвали эти шаги недостаточными.

6 июля состоялось совещание в Минэнерго, по результатам которого министр Герман Галущенко в очередной раз призвал регулятор НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров и посредников на энергорынке.

В тот же день Антимонопольный комитет сообщил о намерении расследовать манипуляции трейдеров на рынке электроэнергии.