Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що Трамп хоче зробити з Ради миру альтернативу ООН, це має бути організація, яка реагує на сьогоднішню турбулентність світу, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Рада миру, яка виникла з Ради миру в Газі для врегулювання конфлікту Ізраїлю з терористами «Хамас», фактично покликана створити альтернативу ООН. Це, до речі, неминуче. Як би там не було, але те, що пропонує Трамп у цій ситуації, – це стратегічне рішення, тому що ми же всі бачимо, що зараз ООН не виконує покладені на неї функції», – стверджує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, завжди, коли світ був на зламі, створювали певні організації: Перша світова війна – Ліга Націй, Друга – ООН. Зараз же, констатує він, йде велика війна у Європі, росія порушила міжнародне право, світ турбулентний, тому хтось мав щось запропонувати, і це зробив Трамп.

Щодо запрошення путіна до Ради миру Трамп сказав, зауважує експерт, що треба мати справу з усіма, а не лише з невдахами, можна сказати, що йому відверто імпонує манера путіна вести міжнародні справи, але толерувати агресію і геноцид – це не нормально. Отож, констатує він, очевидно, росія буде в Раді миру, але вона є і в ООН, де представник України блискуче виступає, тобто потрібно використовувати будь-який майданчик, зрештою, з росіянами доведеться мати справу і на якомусь етапі мирних переговорів.

«Тому, можливо, варто розглянути і такий варіант (ред. – вступ у Раду миру). І щоб ми перші заявили про це США, скажемо, що ми ідемо фактично в ногу, ми готові співпрацювати. Думаю, це буде ще одним аргументом, проти якого не зможе піти Трамп, говорячи про те, що Україна має йти на поступки тощо. І це покаже наше прагнення миру. Я думаю, це важливо у цій ситуації», – пояснює Олександр Мусієнко.

