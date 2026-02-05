Про це він розповів у своєму блозі.

«В Америці тривалий час побутує думка, особливо зараз у команди Трампа, що потрібно відтягнути росію від Китаю і використати її як елемент його стримування. Але Китай це не влаштовує. Нічого собі, росія продотувала китайську економіку на 20 млрд доларів за час війни. 20 млрд зекономив щонайменше Китай на знижках, по яких він купує нафту і газ у росії. Друге – Китай втридорога продаває росії технології подвійного призначення, на цьому заробляють китайські компанії. Вони продають вище за ринкову ціну. Це вигідніше, ніж продавати на Захід, на Схід, будь-куди. І наступне – Китаю потрібні російські ресурси. Сі чітко натякає, що хотів би розширити співпрацю і отримати доступ до російських рідкоземів. А за це йде боротьба», – пояснює Олександр Мусієнко.

А тим часом, розповідає він, Дмитрієв їздив у Флориду на переговори, щоб домовитись про захід США на російський ринок, як писало Foreign Policy, Китаю це не подобається, тому до Сі їде Шойгу, Сі поговорив уже з путіним, а потім подзвонив Трампу.

Тому загалом, пояснює експерт, Китай може підтримувати мирні переговори, але він не зацікавлений у мирі в Україні, це все виходить за лаштунки глобального протистояння. За його словами, геополітична гра виходить на інший рівень – пошук альянсів. Принагідно експерт нагадує про візити європейських лідерів до Китаю, поки США займаються Кубою, Венесуелою і намагаються відірвати москву від Пекіну.

«Чому вони (ред. – китайці)не закликають російського диктатора зупинитися? Вони не зацікавлені, тому що це підживлює їхню економіку і розбалансовує НАТО. Розрахунок такий, що це буде ламати світовий порядок, поліцейським і гарантом якого виступають і, сподіваюсь, будуть виступати США. Європа буде фрагментуватись, децентралізуватись, антибрюсельські настрої будуть посилюватися, окремі європейські держави будуть рухатися в бік Китаю, шукати якусь точку опори глобальну, і це буде не Вашингтон, а Пекін. Ось розрахунок Сі. Тому прориву в перемовинах не варто очікувати, війна буде тривати», – підсумовує Олександр Мусієнко.

