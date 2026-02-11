Політолог та військовослужбовець ЗСУ Руслан Бізяєв пояснив, що Європа не готова до сучасної війни і взагалі швидко ухвалювати рішення, тому й війська Коаліції охочих Україні не допоможуть, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

За словами гостя програми, з політичного погляду країни Коаліції бажаючих хочуть відправити війська до України, але, якщо говорити про військово-технічну складову, то збройні сили Європи – це Великобританія, Франція та Румунія. Так, констатує він, Фінляндія вивчила уроки війни і має зараз одну з найбільш боєздатних армій на європейському континенті, але це армія для них, а не для миротворчих місій, тому й просили не казати, що гарантії безпеки Україні – це аналог статті 5.

«Велика Британія готова негайно виставити 7500 сухопутних контингентів. За британськими мірками, це дуже багато. За європейськими мірками це космос, але, за мірками сучасної російсько-української війни, це приблизно півтори повністю укомплектовані бригади. Тобто британська армія розрахована на проведення не миротворчих, а радше поліцейських операцій», – пояснює Руслан Бізяєв.

І треба розуміти, підкреслює він, що Європа готова вирішувати проблеми не довго і пізніше, а ще їм треба провести тендери, парламентські слухання, оцінити викид вуглеводнів, і взагалі війну вони собі уявляли трохи по-іншому, а бюрократична машина дуже повільно перебудовуватиметься.

«Як показали командно-штабні навчання, вони здатні максимум на поліцейську операцію з підтримки миру. Усі. Тобто ні стратегічно, ні на оперативно-тактичному рівні, ні на рівні психології (ред. – вони не готові). Ви ж бачили останні дослідження, Європа поки що не готова. Якщо зі 100 німців готові підписати контракт з армією 23, то гасіть світло», – підсумовує Руслан Бізяєв.

