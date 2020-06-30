Законопроект о легализации игорного бизнеса создает условия для его монополизации крупнейшим игроком – компанией «Париматч» Эдуарда Швиндлермана, фигуранта криминальных производств об отмывании средств от нелегального игорного бизнеса и выведении их в Россию



Нормы документа, который уже полгода настойчиво продвигается под руководством заместителя главы Офиса Кириллом Тимошенко через российского бизнесмена Бориса Баума и профильный парламентский комитет, предполагают превращение рынка азартных игр в одну большую, работающую на законных основания, налоговую яму, а компании «Париматч» в монстра-монополиста – для продажи его одной из крупнейших мировых гемблинг-корпораций за 500-600 млн долларов, пишет Антикор. В то же время законопроект несет прямые социальные угрозы, и может привести к игорному буму: документ не предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы за работу нелегальных заведений, не регулирует интернет-казино и почти не ограничивает рекламу азартных игр.



Символом распада Российской империи стал Распутин – полуграмотный сибирский мужик, который стал духовником царской семьи, назначал и увольнял министров и генералов, и стал одной самых влиятельных фигур в государстве, вызывая ненависть и насмешки как простого народа, так и элит. Похоже, что у Офиса президента Украины и лично у Кирилла Тимошенко появился свой Распутин – российский бизнесмен Борис Баум. Которой также возник из ниоткуда в коридорах украинской власти в 2019 году, и сразу стал закадычным другом и доверенным лицом Кирилла Тимошенко и Давида Арахамии. И одновременно – символом непрозрачных схем и коррупции в Офисе президента.

Ни Кирилл Тимошенко, ни Давид Арахамия так и не пролили свет ни на историю знакомства с Баумом, откуда и почему он возник на Грушевского, а затем на Банковой, ни на причины своего безграничного доверия к нему. Общий смысл пояснений сводится к тому, что Баум человек опытный и знает, что делает. Опыт и знания Бориса сводятся к его работе в начале 2010-х помощником Михаила Спектора. В те годы – управляющего финансово-промышленной группы «ВС Энерджи», главным бенефицаром называли вице-спикера Госдумы РФ Бабакова. Стоит отметить, что внутри самой группы у Баума была весьма негативная репутация выскочки и попугая босса. После отъезда Спектора в Москву Бауму места в группе не нашлось. Еще один опыт Баума – мелкий российский лотерейный бизнес, а в прошлом – махинации с растаможкой авто в Латвии.



Навыки, конечно, неплохие. Но достаточные ли для того, чтобы назначить Баума главным куратором разработки законопроекта о легализации игорного рынка в Украине? Или чтобы доверить ему управление фондом с 375 млн грн, собранными крупным бизнесом по призыву президента Зеленского для борьбы с коронавирусом? Или чтобы поставить его управляющим гуманитарных медицинских грузов из Китая?



Заместитель Офиса президента Кирилл Тимошенко, который сделал Баума своим внештатным советником и способствовал получению им украинского гражданства, считает, что опыта – с головой. И вот юристы Eterna law (Астапов и партнеры) под диктовку Баума пишут законопроект, Арахамия приводит Баума за руку в парламент, где тот с традиционной российской спесью и высокомерием вразумляет депутатов профильного комитета на предмет того, как должен выглядеть «легалайз игорки» в Украине. Депутаты внимательно слушают авторитетного гостя из страны-агрессора, потому что от Кирилла Тимошенко депутатам поступает сигнал: Баум – «человек президента». Вот интересно, в курсе ли президент, что Баум – его человек? Однако, с первой попытки принять законопроект не удается. И вот сейчас наступает время для второй попытки.



И уже вовсю идет информационная пиар-подготовка. Арахамия заявляет, что «для того, чтобы госбюджет в 2020 году получил 7 млрд грн от игорного бизнеса, законопроект о его легализации нужно рассмотреть на следующей неделе». Надо сказать, что эти слова – классический случай так называемого вранья в исполнении лидера президентской фракции. И, скорее всего, он сам это прекрасно понимает, и говорит неправду сознательно.



И здесь мы подходим к самому интересному. Что на самом деле происходит? Понятно, что цель мутного российского решалы, продвигающего закон – какая угодно, но только не наполнение украинского бюджета. И понятно, что внедрение Баума в верхушку украинской власти – многоходовочка. И действуют он не своих интересах, потому что никаких ресурсов для самостоятельной игры у него нет и никогда не было. Да, Тимошенко продвигает его на золотой пост главы будущего регулятора рынка – Комиссии по развитию и регулированию азартных игр и лотерей, но чтобы кого он там и что «отрегулировал» в первую очередь?

Собственно, это уже давно секрет Полишинеля – Баум и Тимошенко продвигают интересы компании «Париматч» Эдуарда Швиндлермана. Эта компания уже занимает близкое к монопольному положение на нелегальном, но очень прибыльном украинском игорном рынке, контролируя около 40% этого рынка.



Несколько слов о «Париматч». Действовала компания всегда демонстративно нагло – например, при запрете букмекерства компания была титульным спонсором национального футбольного первенства Украины. Работала в ЛДНР. Пускала рекламу на телевидении. При этом, Швиндлерман бы фигурой непубличной, а среди его партнеров и покровителей называли целый ряд замечательных людей.



И российский вектор: Швиндлермана связывали с людьми российского криминального авторитета Тайваньчика (Алимжан Тохтахунов) – Вадимом Тринчером и Анатолием Голубчиком, которые в 2014 году были задержаны ФБР в Нью-Йорке и приговорены к пяти годам тюрьмы за отмывание денег, организацию незаконного игорного бизнеса и вымогательство. И еще один российский след. Не менее интересный и показательный. В ходе расследования ГПУ было установлено, что Париматч ежедневно выводило в Россию через Альфа банк 20 млн грн, в год выходило около 2,5 млрд грн. Пикантная деталь – выводились деньги через компании жены чиновника Нацполиции, которая сначала открыла, а потом закрыла дело против «Париматч».



Итак, дано: сверхприбыльный, но нелегальный бизнес, доходы которого уходят в РФ. Задача: легализовать и монополизировать рынок букмекерства и онлайн казино с минимальными потерями. Поднять капитализацию компании на пару сотен миллионов долларов и продать международному лидеру в букмекерстве и казино – например, GVC, Flutter Entertainment, William Hill. Ожидаемая цена – более 500 млн. долларов. По нашей информации, именно это является конечной целью Швиндлермана и стоящих за ним людей. Законопроект выписан под уже имеющихся на рынке игроков, западная компания не сможет в оперативные сроки выполнить лицензионные условия, а вот купить игрока с сетью – вполне.



Разумеется, ни о каком наполнении бюджета речь не идет. Более того, все прописано таким образом, чтобы отчисления в бюджет были минимальными. Остановимся на этом подробнее. Ну вот о каких 7 млрд грн в год говорит Арахамия, если в бюджете заложенная плата за лицензии на проведение азартных игр заложена цифра 4,4 миллиарда гривен. Но и эта сумма абсолютно нереалистична.



В законопроекте указаны конкретные цифры. Годичная лицензия на проведение лотерей – 13,2 млн грн. Букмекерство: ежегодная плата за лицензию – 85 млн грн, ежегодная плата за букмекерский пункт – 141,6 тыс грн. Казино: ежегодная плата за лицензию в Киеве – 56,6 млн грн, в других городах – 28, 3 млн грн. Ежегодная плата за игровые столы – 5 млн грн, игровые автоматы (50 шт) – 4,2 млн грн в Киеве. В других городах соответственно 2,5 млн грн и 1,7 млн грн. Казино в интернете –18,4 млн грн в год. Залы игровых автоматов – 7 млн грн в год плюс 85 тыс грн за автомат. Покер в интернете – 4,7 млн грн. Услуги в сфере Азартных игр 283 тыс грн в год.



Итак, умножаем эти цифры на потенциальный круг участников рынка, а именно 5 букмекерских контор, 5 казино в Киеве, до 10 казино в других городах, в 10 казино в сети Интернет, до 150 залов игровых автоматов, до 5 заведений покера в сети Интернет и 0 субъектов, оказывающих услуги в области азартных игр. Что же выходит? А выходит, что максимально возможная сумма поступлений в первый год легализации может составить 1,5 млрд грн.



Это теоретически, но и эту сумму бюджет не получит в первый год потому что оплата лицензий происходит после создания Комиссии, разработки лицензионных условий и порядка их выдачи, наконец, строительства казино и ряда других организационных и бюрократических действий. Да и желающих получить лицензию может оказаться меньше, в первую очередь в разделе интернет-казино и букмекерских контор. Потому что никакого эффективного регулирования гемблинга в Интернете законопроект не предлагает. Да и многие нелегальные залы игровых автоматов могут предпочесть и дальше работать без лицензии, поскольку законопроект на предусматривает введение уголовной ответственности в виде лишения свободы.



Вы спросите, а что с налогами? Лицензионные платежи – это хорошо, но основной поток в бюджет должны давать налоговые поступления от участников рынка, и вот они-то и могут дать 7 млрд грн. И Арахамия не врет, а Кирилл Тимошенко думает не о траншах на свои офшорные счета, а о том, как наполнится госбюджет!



Но в том-то, друзья, и русский фокус. Никакого налогообложения участников рынка не планируется до введения системы государственного мониторинга. Которая заработает в лучшем случае через два года поле принятия закона. Если вообще заработает. Но если все-таки заработает, то мониторить она будет не каждый стол с рулеткой, а информацию с сервера материнской игорной компании. То есть, те цифры, которые внесет гемблинговая компания.

Но это потом, а сейчас просто создается гигантская и легальная налоговая яма. Это с одной стороны. А с другой – получаем тотальное распространение игорных заведений по стране. Дело не ограничится казино в 5-ти звездочных отелях, как планировалось ранее. Залы будут везде. Причем уже сейчас можно прогнозировать, что под прикрытием легальных лицензии будут работать нелегальные точки.

Закон не запрещает распространение в жилых кварталах хорошо знакомых городским жителям «интернет-кафе», «спортивных баров», «клубов» и не вводит уголовную ответственность в виде лишении свободы за незаконную организацию азартных игр. Вообще все ограничения относительно дистанции игорных заведений от жилых домов и школ в законопроекте отсутствуют. Законопроект дает полную свободу интернет-казино, не ограничивая количество организаторов Никаких эффективных механизмов блокирования нелицензированных игроков законопроект не предусматривает. Ну и снятие рекламных ограничений, в первую очередь – на телевидении.

Разумеется, легализация азартных игр нужна. Но – под жестким контролем государства и выгодой для него. А 1% от оборота рынка и то не факт – слишком большая цена за тотальное распространение азартных игр в и без того стремительно нищающей стране. На фоне падения доходов населения и роста безработицы запуск механизма, стимулирующего вытягивание у широких масс из карманов последнего – выглядит крайне цинично, аморально и преступно.



Что получается в итоге? «Париматч», нелегальный игорный бизнес с российскими корнями и миллиардными доходами становится легальным. Превращается в монополиста, как самый ресурсный игрок. И на законных основаниях не платит налоги. Более того, законопроектом создаются условия для игорного бума в стране, увеличения числа украинцев, вовлеченных в азартные игры и соответственно – роста прибыли и капитализации «Париматч» с целью ее дальнейшей продажи. На кону – более полумиллиарда долларов. В то же время бросается кусок другим нелегальным операторам – чтобы не мешали, можете работать, как работали, уже легально, никто вас трогать не будет, ничего платить не надо.



А продвигают эту, не побоимся этого слова, гибридную схему заместитель Офиса президента. И то, что с подачи Кирилла Тимошенко Арахамия соглашается озвучивать противоречащие арифметике законопроекта цифры и брать на себя политическую ответственность, говорит о том, что цена вопроса не просто высока, а очень высока. И вполне возможно речь идет не только об абонплате за законопроект, а и о проценте от будущей продаже украинского филиала «Париматч» транснациональной компании. Похоже, что ребята в теме и в доле. Как минимум, Кирилл. Дерзость и самоуверенность авторов этой схемы вызывает логичный вопрос: а в теме ли президент?