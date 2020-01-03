30-летний Ник Гордон, которого певица Уитни Хьюстон воспитывала с 12 лет, скончался в среду, 1 января, в больнице

Как стало известно из сообщений зарубежных СМИ, Гордон перенес несколько сердечных приступов в новогодний день и был доставлен в отделение интенсивной терапии в больнице Альтамонте-Спрингс, где он в конечном итоге скончался. По предварительной информации, причиной проблем со здоровьем и последовавшей смерти стала передозировка героином.

О смерти Ника в соцсети Фейсбук вчера, 2 января, сообщил его брат Джек Уолкер-младший.

«Мы опустошены потерей моего прекрасного брата... - написал Уолкер-младший. Это оставило пустоту в сердцах моей семьи и его друзей. Битва Ника в жизни была нелегкой. Я буду вечно благодарен, что бог предоставил небольшой шанс в самом конце жизни Ника, и я смог держать его за руку, пока он уходил...».

Отметим, внезапная смерть Гордона настигла его спустя три года, как его признали юридически виновным в смерти дочери Уитни Хьюстон Бобби Кристины Браун.

22-летнюю девушку нашли без сознания в ванной комнате в таунхаусе в Джорджии, где она жила вместе с Ником после гибели Хьюстон. Умерла она в больнице, так и не прийдя в себя. Причиной смерти Бобби Кристины стала передозировка наркотиками. Долгое время они с Ником общались как брат и сестра, но после смерти матери - сблизились. Зарегистрировать отношения пара не успела.

По решению суда Гордона обязали заплатить 36 миллионов долларов семье Бобби Кристины.

Примечательно, что по такому же "сценарию" погиб близкий друг дочери Хьюстон - Макс Ломас. Его нашли в ванной комнате лежащим на полу. Рядом с ним был шприц с веществом, которое его и погубило. Ломас был свидетелем по делу смерти Бобби Кристины. Он находился в доме, когда произошла трагедия. По его словам, Ник и Бобби поссорились, после чего девушка отправилась в ванную. Бойфренд несколько раз заходил к ней. Когда Ломас понял, что уж слишком долго она там находится, зашел и обнаружил ее в бессознательном состоянии.

Напомним, Уитни Хьюстон умерла в 2012 году. Ее обнаружили в ванной. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, также выяснилось, что певица употребляла запрещенные вещества.

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