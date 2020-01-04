Ани Лорак в 13 лет переспала со своим продюсером Юрием Фалесой

Юрий Фалеса, известный украинский продюсер, стал первым мужчиной в жизни Ани Лорак (тогда еще Каролины Куек). Об этом он рассказал в программе журналистам программы «ТСН. Особливе».

Более того, они были вместе целых 8 лет. Когда-то сам Фалеса заявил, что их первый постельный опыт в отношениях был, когда Ани исполнилось всего лишь 13 лет.

«Это было что-то неправильное такое, спонтанное, потому что это было впервые... Это было не совсем сказать, чтобы сильно приятно... Желание, которое в течение года держится, оно выплеснулось, этого нельзя расценить с чувствами и ощущениями - оргазма. Это случилось, наконец», – поделился продюсер.

Отметим, что в то время, на его слова никто не обращал внимания, и эта информация умалчивалась в СМИ.

Сам Фалеса уверен, что это произошло так рано, лишь потому, что в 13 лет Каролина выглядела намного старше своего возраста, и не считает себя растлителем малолетних.

После 8 лет отношений Ани Лорак ушла от взрослого продюсера, влюбившись в молодого футболиста, а в 2009 году вышла замуж за турецкого сотрудника отеля Мурата Налчаджиоглу. С последним она развелась в прошлом году. Сейчас певица Ани Лорак живет в Москве (Россия) и воспитывает их общую дочь Софию.

Напомним, что украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. В этот раз знаменитая артистка поделилась новыми кадрами, на которых показала себя в необычном стиле и засветила «новое» лицо. Так, Каролина опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном наряде с новой стрижкой - Каролина снова решила отстричь челку.

Новый имидж звезды заметно омолдил её, придав ей несколько наивного и детского вида.

«Красиво!!!», «Какая вы невероятная 😻Настроение отличное✨А у вас как?❤️», «Настроение уже отлично так как увидела вашу фотографию. Просто невероятно красивая😻😻😻А ваше как?♥️», «Боже какая фотка классная😍 откуда столько красоты? Аааааааа вы же в любвиии❤️😘 вам очень идёт любовь Каролиш😘💋😍», «нереальная 😍 настроение хорошее , как у вас ?❤», «где вас так разорвали, Ани ? )».

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

А еще Politeka писала, что Лорак напугала кукольным лицом перед концертом, звезду не узнать

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности