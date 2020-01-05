Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и нежном образе
Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.
Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.
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В этот раз певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и милом образе. На фото, которые появился в аккаунте звезды, она позирует в образе, созданном специально для шоу "Рождественская сказка".
Дело в том, что Тина решила показать пару кадров со своего участия в рождественском концерте. Сама Тина далеко не первый раз принимает участие в съемках праздничного шоу. В разделе Стори певица обратилась к украинцам, заявив, что ждет каждого на ее выступлении.
Отметим, яркий образ звезды с красиво уложенными волосами и в нежном платье с глубоким декольте не оставят никого равнодушными.
Ранее также стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.
«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.
На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.
При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.
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