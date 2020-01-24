Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз Тина удивила сеть естественным видом во время нежной фотосессии от талантливой фотохудожницы Анны Гончаровой. Первые кадры Кароль представила на своей странице в Инстаграм.

На фото Тина с распущенными медово-золотыми волосами оделась в уютный тепло-коричневый вязаный свитер, а в руках она держала чашку, словно пьет какой-то напиток.

Несмотря на то, что на фотографии нет обнаженных частей тела и откровенных поз, поклонники были в восторге от нового уютного образа Тины:

«Ніжно 🔥», 2Аоаооаоа, как красивоо😻🙈✨», «Невероятная Супер Уютно Тиночка сидит и п'ет кофе☕ ❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥💖💖», «Кошечка🔥😍», «малышка❤️», «мася♥️», «Я тебя ❤️», «на интервью ты, Тина, какая-то супер-булка ору но да ты очень милая», «Красивая, просто обожаю...», «Заставка на моем телефоне 💒 Спасибо за интервью 🔥», «Милаш 😍♥», «Ідеальне фото😍», «Хочется согреть... 🔥🔥🔥», «Такая домашняя 😍😍😍😍малышка 💞», – пишут пользователи.

Отметим, что несколькими днями ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

На сцене львовской Оперы на Старый Новый год звучали русскоязычные песни в исполнении украинской певицы Тины Кароль. Это вызвало возмущение у зрителей. Один из них, львовянин Роман Метельский, опубликовал негативный отзыв в соцсети Facebook.

«Относительно Тины Кароль – здесь я лох. Никогда не следил за ее творчеством и когда друзья подарили билеты на Рождественский концерт – в голове крутились слова песни “Татові слова Україні – це“. Я даже в страшном сне не мог подумать, что на Старый Новый год во Львове на сцене Оперы половина песен будут на русском языке. После третьей такой песни я не выдержал и ушел! До сих пор трясет! Русский мир во Львове!», – отметил на своей странице в ФБ Роман Метельский.

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