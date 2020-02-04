Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.
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По завершению отдыха звезда вернулась домой, в Киев и принялась активно тренироваться и хвастаться кадрами, сделанными еще несколько недель назад. Так, в этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм ролик с "преображением".
В разделе Стори появились кадры того, как Настя красится и какие косметические средства использует. А конечный результат - полностью готовый макияж и новый образ звезда представила на основной странице в социальной сети.
"Начинай утро с улыбки - и твой день станет невероятно счастливым!", - подписала Каменских свое фото.
Поклонники, тем не менее, представленный кадр оценили далеко не радушно: многим не понравилось изрисованное лицо Насти.
В последнее время звезда постоянно выкладывает ролики из приложения "Тик-Ток", экспортируя их в Инстаграм и подогревая интерес к своим новым песням.
Для этого звезда не только оставляет различные ссылки в постах в качестве рекламы, но еще и сама меняет имидж один за другим, чтобы на представленную мини-рекламу было интересно смотреть.
К примеру, в этот раз артистка позировала в одном белье и поэтапно показывала, как одевается для прогулки в свободный от работы день.
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