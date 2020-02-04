Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха звезда вернулась домой, в Киев и принялась активно тренироваться и хвастаться кадрами, сделанными еще несколько недель назад. Так, в этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм ролик с "преображением".

В разделе Стори появились кадры того, как Настя красится и какие косметические средства использует. А конечный результат - полностью готовый макияж и новый образ звезда представила на основной странице в социальной сети.

"Начинай утро с улыбки - и твой день станет невероятно счастливым!", - подписала Каменских свое фото.

Поклонники, тем не менее, представленный кадр оценили далеко не радушно: многим не понравилось изрисованное лицо Насти.

В последнее время звезда постоянно выкладывает ролики из приложения "Тик-Ток", экспортируя их в Инстаграм и подогревая интерес к своим новым песням.

Для этого звезда не только оставляет различные ссылки в постах в качестве рекламы, но еще и сама меняет имидж один за другим, чтобы на представленную мини-рекламу было интересно смотреть.

К примеру, в этот раз артистка позировала в одном белье и поэтапно показывала, как одевается для прогулки в свободный от работы день.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное