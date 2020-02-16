Певица Ани Лорак опубликовала загадочное фото, на котором она мало похожа на себя

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, часто делится с поклонниками Инстаграм новыми снимками. Ее образы и внешний буквально обсуждают жители нескольких стран сразу, которые следят за ней в сети. Любые изменения на лице артистки будут замечены. И этот раз не стал исключением.

На опубликованном 16 февраля снимке Ани Лорак позирует стоя, половина ее лица затемнена. Волосы распущены. Также внимание привлекает глубокое декольте певицы и ее пухлые губы, которые она выпятила немного вперед.

«Есть только один вопрос? На какой стороне играешь ты?», – многозначительно подписала она новое фото.

В комментариях поклонники Ани Лорак ответили, что она красивая, а также признались, что очень ее любят. Некоторые отметили, на какой они стороне: темной или светлой.

«Красивая какая», «Вы вдохновляете быть только на стороне доброты!!!», «Моя любимая», «Сколько же в вас красоты и любви! Слов нет, чтоб описать! Очень любим», «На стороне добра !🕊🍃💕 Волшебная !», «На светлой стороне, где видно лицо и глаза....», «Больно...», «Анечка, ты просто молодец, красавица, принцесса, золушка и дива. Здоровья тебе, счастья, удачи и всех благ тебе родная», «Удачи сегодня на концерте! Взорвите зал своей энергией», «Каролина, Вы просто невероятная!», «А губехи даже не может сомкнуть. Пересиликонилась», «Время покажет», «Безусловно, на светлой, где видно ваши глаза, ваши эмоции, ваши необъятную открытую душу. Без прикрас, без привлечения излишнего внимания. Искренне.», – написали комментариях пользователи сети.

Напомним, что ранее Ани Лорак показала видео, на котором позировала на сцене со время шоу-тура "The Best". Она представила премьеру песни "Я бы летала", выйдя на сцену в брючном синем костюме свободного размера из пайеток.

Напомним, Лорак озадачила исхудавшим видом в платье из блесток

А еще Politeka писала, что Лорак напугала кукольным лицом перед концертом, звезду не узнать

Также Politeka сообщала, что Лорак поразила изменениями во внешности