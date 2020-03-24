Настя рассказала, как провести время дома с пользой для себя

Знаменитая украинская певица Настя Каменских рассказала, чем себя занять дома во время соблюдения карантина

В этот раз Анастасия рассказала под стильным снимком, который представила на своей странице в социальной сети Инстаграм, о том, как победить скуку во время изоляции и провести время с пользой для себя, пишет Рoliteka.net.

На представленном фото Настя с легким макияжем на лице и аккуратной укладкой позировала в светлом гольфе белоснежного цвета. Руками звезда как бы подчеркнула свою талию, а сама смотрела в сторону от объектива.

Сам кадр был представлен для привлечения внимания поклонников, тогда как в подписи артистка рассказала о личном топе сайтов и курсов, которые ей нравится изучать.

«Итак, сегодня продолжим говорить о саморазвитии. Еще один из моих советов, чем себя занять во время режима #stayhome & #staysafe и работы из дому - это выделять время на полезные курсы, больше времени на себя и свои планы 📝

Главное, это время правильно распределить и заняться чем-то, кроме штурма сайтов с сериалами 😁

Сейчас основные виды моей деятельности дома - это работа удаленно, спорт и онлайн тренировки с вами, искусство и музыка, книги и личностное развитие.

В плане последнего, для себя я выбрала парочку прикольных сайтов и курсов, которые люблю изучать. Ссылки на них я прикрепила в сторис, а ниже напишу вам списочек!

📎 Coursera

Изучения языков, литературы, искусства, экономики, психологии, бизнеса и много другого. ⠀

📎 обучение в Hogwarts

Показали бы мне это в школе и я была бы самым счастливым ребенком. Хотя и сейчас, признаюсь, глазки мои радостно загорелись, ведь каждый из нас практически рос с Гарри😂

📎 TED

Лучшие специалисты самых разных областей рассказывают о нужных и важных вещах.

📎 Приложение на телефон Google Arts & Culture. Столько интересных статей об искусстве и культуре разных стран», – рассказала Настя о своих интересах.

До этого на своей странице певица решила провести прямой эфир, во время которого не только пообщалась с поклонниками, но еще и показала фанатам упражнения, благодаря которым держит свою фигуру в форме.

Причем в начале ролика Настя возмутилась поведением многих украинцев, которые вместо того, чтобы оставаться дома, решили устраивать пикники на улице.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

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