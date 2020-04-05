Економічна криза із-за пандемії "китайського" вірусу завдасть більшої шкоди, ніж глобальний "колапс" 2008 року

Таку думку висловила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час відеоконференції з керівником Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Георгієва зазначила, що ситуація в світі вже досягла критичного моменту, більше того, такого ще не було, щоб економіка повністю зупинилася.

"Ця криза, як жодна інша. Ще ніколи в історії Міжнародного валютного фонду ми не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Вже є рецесія, вона набагато гірше, ніж глобальна економічна криза 2008 року. Ця криза, через яку ми всі повинні діяти разом", - заявила голова МВФ, закликавши до солідарності й допомоги тим країнам, які найбільше постраждають через кризу. Крім того, вона закликала банки вже зараз почати підтримувати ринки країн, що розвиваються.

За інформацією Георгієвої, понад 90 держав вже звернулося до фонду з проханням про фінансову допомогу.

Раніше ми повідомляли, народні депутати України прийняли закони про землю і баки, які вимагав МВФ для виділення 10 мільярдів доларів. Можливо, цей транш допоможе поставити на ноги українську економіку.

За словами радника голови держави Олега Устенка, курс гривні до долара може перебувати в межах до 30 гривень за один долар на кінець поточного року.

На думку економіста, це буде нескладно зробити. В першу чергу, завдяки кредитами з-за кордону. Він підкреслив, що мова йде про гроші не тільки від МВФ, але і від Міжнародного банку та європейських структур. Паралельно з цим свою роль зіграє державний резерв України.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

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