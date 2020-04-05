Економічна криза із-за пандемії "китайського" вірусу завдасть більшої шкоди, ніж глобальний "колапс" 2008 року
Таку думку висловила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час відеоконференції з керівником Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
Георгієва зазначила, що ситуація в світі вже досягла критичного моменту, більше того, такого ще не було, щоб економіка повністю зупинилася.
"Ця криза, як жодна інша. Ще ніколи в історії Міжнародного валютного фонду ми не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Вже є рецесія, вона набагато гірше, ніж глобальна економічна криза 2008 року. Ця криза, через яку ми всі повинні діяти разом", - заявила голова МВФ, закликавши до солідарності й допомоги тим країнам, які найбільше постраждають через кризу. Крім того, вона закликала банки вже зараз почати підтримувати ринки країн, що розвиваються.
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За інформацією Георгієвої, понад 90 держав вже звернулося до фонду з проханням про фінансову допомогу.
Раніше ми повідомляли, народні депутати України прийняли закони про землю і баки, які вимагав МВФ для виділення 10 мільярдів доларів. Можливо, цей транш допоможе поставити на ноги українську економіку.
За словами радника голови держави Олега Устенка, курс гривні до долара може перебувати в межах до 30 гривень за один долар на кінець поточного року.
На думку економіста, це буде нескладно зробити. В першу чергу, завдяки кредитами з-за кордону. Він підкреслив, що мова йде про гроші не тільки від МВФ, але і від Міжнародного банку та європейських структур. Паралельно з цим свою роль зіграє державний резерв України.
Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".
Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.