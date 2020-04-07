Розкрито умови договору України з МВФ, термінова заява Зеленського

Україна домоглася збільшення допомоги від МВФ з 5 до 8 мільярдів доларів, а також виконала умови МВФ з прийняттям законів про землю і банках.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його інформацією, перший транш має надійти протягом 15 днів.

Згідно з домовленістю, після підписання програми допомоги від МВФ, Україна може розраховувати вже в травні на перший транш у розмірі 2 млрд доларів.

Гривня відправила долар в нокаут, НБУ знову змінив курс валют: до чого готуватися українцям

Курс гривні помітно виріс по відношенню до долара станом на 7 квітня

Відповідний курс валют на вівторок представив Національний банк України.

Так, курс гривні зміцнився на 13,5 копійок по відношенню до долара та майже на 18 копійок по відношенню до євро. Такі цифри з'явилися на сайті фінансового регулятора 6 квітня.

Офіційний курс валют від НБУ на 7 квітня склав:

– 100 доларів США – 2723,65 гривень (-0,1365 грн)

– 100 євро – 2938,27 гривень (-0,1774 грн).

Продовження карантину до кінця травня: чим це обернеться для українців і на скільки вистачить грошей

В Україні бізнес вже зіткнувся з великими труднощами через карантин. Стало відомо, скільки підприємств можуть закритися, якщо обмежувальні заходи будуть продовжені.

Ступінь готовності українських компаній до роботи в умовах карантину перевірило дослідницький підрозділ Advanter Group спільно з Українським інститутом майбутнього. Як показало опитування, більшість підприємств малого та середнього бізнесу в цьому році очікують падіння своїх доходів на 50%, а 28% компаній припускають, що їх доходи впадуть на 60%.

Але для частини підприємств продовження карантину може обернутися справжньою бідою. Опитування показало, що 38% підприємств не мають можливість протриматися більше 2 місяців в умовах карантину. При цьому тільки 26% вважають, що можуть протриматися довше 3 місяців.

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