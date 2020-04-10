Допомогу в розмірі 1 тисячі гривень українські пенсіонери отримають відразу після того, як будуть прийняті зміни до держбюджету

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, зміни до держбюджету, без яких українці не можуть отримати обіцяну надбавку, можуть бути прийняті вже на наступному засіданні парламенту. Це повинно відбутися в цьому місяці.

Відзначимо, тисячі українців, чиї пенсії менше 5 тисяч гривень, сподівалися отримати надбавку вже на початку квітня, але пенсії почали приносити без неї. Люди розгублені і заявляють, що їх просто "кинули".

У Пенсійному форді у свою чергу пояснили, що гроші на особисті банківські картки пенсіонерів зарахують автоматично, відразу ж як тільки з бюджету надійдуть гроші. Тим, хто отримує пенсію через "Укрпошту", гроші доставлять протягом п'яти днів. Якщо гроші не принесуть, то отримати доплату ці пенсіонери зможуть разом з такою пенсією

Крім того, наголошується, що індексацію пенсій на 11% проведуть у травні. Під неї потрапить понад двох мільйонів пенсіонерів.

"У нас є порядок індексації, прийняте рішення уряду", - додала вона.

Нагадаємо, днями стало відомо, що ПФУ почав виплату компенсації до пенсії за квітень людям старше 80 років у розмірі до 500 гривень після того, як були перераховані виплати працюючим пільговикам.

В ПФУ підкреслили, що пенсії надійдуть одержувачам на рахунки у відповідних банках або будуть доставлені листоношами "Укрпошти" додому.

Раніше повідомлялося, що у новому проекті бюджету пропонується збільшити видатки на пенсії для населення на 19,7 млрд гривень. Зараз ця стаття бюджету становить 172,6 млрд гривень.

В цілому зміни спрямовані на те, щоб забезпечити основні потреби країни в умовах пандемії. При цьому пропонується урізати витрати на менш актуальні цілі.

Нагадаємо, українцям знову перерахують виплати, суми зміняться вже з 1 травня: хто і скільки грошей отримає.

Як повідомляла Politeka, українцям перерахували пенсії з 1 квітня: "надбавку отримали ті, хто...".

Також Politeka писала, що українцям затвердили соцвиплати на карантині: хто і скільки отримає.