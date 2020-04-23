Держава надасть фінансову допомогу ФОПам та малозабезпеченим сім'ям на кожну дитину до 10 років

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал "Команда Зеленського", з'явилася відповідна постанова Кабміну.

Згідно з документом, ФОПи першої та другої групи платників єдиного податку, платили єдиний соціальний внесок. Це близько 300 000 сімей. На кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).

Також допомогу отримають громадяни, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину. Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім'ї, в якій виховують неповнолітніх дітей, складе від 2800 до 3020 гривень.

Раніше ми повідомляли, уряд прийняв рішення пом'якшити правила отримання субсидій на оплату комуналки. Українці відтепер зможуть отримати виплати, навіть якщо мають заборгованість за комунальні послуги за 3 місяці. Таке рішення уряд ухвалив 22 квітня на своєму засіданні.

До цього, якщо комунальні послуги не сплачувалися більше 2 місяців, перепризначити субсидію було неможливо.

Крім того, ми писали, що українцям виплатять матеріальну допомогу по безробіттю після завершення карантину. Зазначається, що мінімальна сума допомоги, становитиме 650 гривень, і зросте до 1000. Максимальні кошти, на які можуть розраховувати безробітні, - це 1,8 тис. гривень.

У Фонді соціального страхування також розповіли, що мінімальна виплата "світить" тим, хто за останній рік має менше півроку страхового стажу.

Нагадаємо, оплата комуналки по телефону: Кабмін уточнив деталі, як скористатися послугою.

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