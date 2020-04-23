Держава надасть фінансову допомогу ФОПам та малозабезпеченим сім'ям на кожну дитину до 10 років
Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал "Команда Зеленського", з'явилася відповідна постанова Кабміну.
Згідно з документом, ФОПи першої та другої групи платників єдиного податку, платили єдиний соціальний внесок. Це близько 300 000 сімей. На кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).
Також допомогу отримають громадяни, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину. Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім'ї, в якій виховують неповнолітніх дітей, складе від 2800 до 3020 гривень.
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Раніше ми повідомляли, уряд прийняв рішення пом'якшити правила отримання субсидій на оплату комуналки. Українці відтепер зможуть отримати виплати, навіть якщо мають заборгованість за комунальні послуги за 3 місяці. Таке рішення уряд ухвалив 22 квітня на своєму засіданні.
До цього, якщо комунальні послуги не сплачувалися більше 2 місяців, перепризначити субсидію було неможливо.
Крім того, ми писали, що українцям виплатять матеріальну допомогу по безробіттю після завершення карантину. Зазначається, що мінімальна сума допомоги, становитиме 650 гривень, і зросте до 1000. Максимальні кошти, на які можуть розраховувати безробітні, - це 1,8 тис. гривень.
У Фонді соціального страхування також розповіли, що мінімальна виплата "світить" тим, хто за останній рік має менше півроку страхового стажу.
Нагадаємо, оплата комуналки по телефону: Кабмін уточнив деталі, як скористатися послугою.
Також Politeka писала, що українцям розповіли, за що можна не платити на карантині: "Пощастить лише тим, хто..."