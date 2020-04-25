Грошей на всіх не вистачить

В Україні назріли серйозні проблеми з виплатами при народженні дитини, лікарняними та іншими соціальними виплатами

Цю інформацію вже підтвердила прес-служба Фонду соцстрахування України, передає Politeka.net.

Повідомляється, що різні види соціальної допомоги будуть надходити на рахунки українців в банках з суттєвими затримками.

Прогнозовані терміни затримок виплат - близько 13 днів. І вони пов'язані, в першу чергу, з тим, що в Україні зменшилися надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), оскільки обсяги виробництва в Україні істотно зменшилися через пандемію китайського вірусу і карантин.

У фонді підкреслили, що терміни затримки виплат безпосередньо залежить від щоденних грошових надходжень до бюджету фонду. На сьогоднішній день спостерігається дефіцит майже 220 мільйонів гривень (за підсумками першого кварталу).

Соціальні виплати від Фонду соцстраху можуть затримуватися за такими напрямками:

виплати з тимчасової непрацездатності (лікарняні);

допомога по вагітності та пологах;

допомога на поховання;

щомісячні страхові виплати особам, які постраждали на виробництві тощо.

Що стосується виплат по непрацездатності, то їх прискорення може залежати від дати подання заяв-розрахунків на виплату лікарняних від роботодавця. Тому у фонді соцстрахування рекомендують тримати зв'язок з роботодавцем і бухгалтером підприємства, щоб знати дату подання заяви.

Раніше ми розповідали, що українцям на карантині передбачені додаткові виплати. Зокрема, кошти отримають ФОПи першої та другої групи: на кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).

Більш того, додаткові виплати отримають українці, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину. Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім'ї, в якій виховують неповнолітніх дітей, складе від 2800 до 3020 гривень

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