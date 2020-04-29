Закон про "п'ять тисяч гривень", яким вносяться зміни в банківську систему, набув чинності 28 квітня

Згідно з документом, знижується поріг анонімних платежів (що не вимагають ідентифікації особистості) - з 15 тис. до 5 тис. гривень.

Тепер, щоб провести фінансову операцію на суму понад п'ять тисяч гривень, потрібно надати свої документи для верифікації. Винятком є комунальні платежі, податкові платежі та оплата за кредитами.

З'явилася інформація, що деякі банки вже почали блокувати українцям кошти на рахунках з супутніми питаннями. Зокрема, вимагали документи - за що перераховуються гроші. Така поведінка банків поки ще не стала масовою.

Зазаначимо, відтепер інформація про всі фінансові операції клієнтів буде відома не тільки банку, де операції проводилися, але й іншим банкам та суб'єктам фінансового моніторингу. Тобто банки зможуть вільно ділитися даними про клієнтів.

Наприклад, якщо сумніви викличе одна операція, про неї будуть знати й інші банки. Крім того, буде формуватися "чорний список". В даний час ще немає чіткої процедури, як клієнт може примудритися в нього потрапити. Справа в тому, що законом обумовлюється те, що фінансові організації можуть самі встановлювати критерії. Також поки що неясне питання, як вийти з цього списку.

Раніше ми повідомляли, для того, щоб здійснити переказ грошей на суму, що перевищує 5 000 гривень, не використовуючи банківську картку, а через касу, відтепер потрібно мати при собі паспорт.

До кінця 2020 року всі термінали зобов'язані обладнати спеціальним пристроєм, який завдяки спеціальній функції буде зчитувати документи.

Експерт інституту GROWFORD Олексій Кущ, розкрив деталі нових правил. За його словами, увагу співробітників банку приверне наступна ситуація. Припустимо, якщо людина проводила операції по 10 тисяч гривень, і раптово - на 2 мільйони, то, безумовно, таку операцію можуть назвати сумнівною. У клієнта поцікавляться, для кого і навіщо цей платіж призначений, і якщо відповідь не влаштує, то транзакція буде заблокована.

Нагадаємо, що українців хочуть залишити без готівки на карантині.

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