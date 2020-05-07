В цьому році на пенсії українців чекають одразу три індексації

Про майбутні підвищення виплат розповіла в інтерв'ю ZN.UA голова Міністерства соціальної політики україни Марина Лазебна.

Вона зазначила, що окремі категорії пенсіонерів не потрапили під індексацію пенсій у травні. Однак, підвищення виплат чекає і їх.

«Їм будуть підвищені пенсії з 1 липня та з 1 грудня. Все це буде робитися за кошти Пенсійного фонду. Ми також вносимо зміни до бюджету Пенсійного фонду, тому що зараз впали надходження. Зменшився фонд оплати праці. Нам доведені показники, і всі фонди формують зміни до бюджету», - розповіла міністр.

Також зазначається, що держбюджет на 2020 рік сформований резервний фонд, який повинен буде покрити відповідні витрати. При цьому в уряді зазначають, що паралельно будуть розглядати план відновлення української економіки.

До цього ми писали про те, кого з українських пенсіонерів не торкнеться індексація виплат у травні. У ПФУ розповіли, що виплати будуть підвищені на 11%, але на ділі ситуація не така райдужна.

У першу категорію пенсіонерів, не які підпадають під індексацію пенсій, потрапляють українці, які мало заробляли під час своєї трудової діяльності.

Якщо розмір основної пенсії пільговиків, які пішли на відпочинок з низькою зарплатою, (після розрахунку за формулою) менше 1638 грн ("мінімалка" на 2020 рік), то до цієї суми їм додавали гроші. А ось ці 11% будуть після індексації додавати не до 1638 грн, а до "основної пенсії". Тому навіть після підвищення виплат у травні величезне число пенсіонерів продовжать отримувати свої 1638 грн.

Нагадаємо, мільйони українців у травні залишаться без підвищених пенсій: "Доплата покладена лише тим, хто...".

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