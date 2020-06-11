Стало відомо, хто може розраховувати на надбавки до зарплати в умовах карантину
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МВС.
Відомо, що уряд схвалив виділення додаткових 2,7 млрд гривень на доплати медикам і працівникам МВС, які беруть участь у боротьбі з китайським вірусом.
"Кабмін виділив кошти на заробітні плати медикам і працівникам системи МВС, які несуть службу під час вірусу", - сказано в повідомленні.
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У прес-службі також зазначили, що раніше профільне відомство просило в уряду 171 тисячу гривень для додаткових виплат медичним працівникам системи МВС і понад 2,5 млн - для підрозділів цивільного захисту, прикордонників, поліцейських і гвардійців.
Також відомо, що виділені Кабміном кошти підуть на доплати в розмірі до 50% зарплати силовикам і медикам, які беруть участь у боротьбі з китайським вірусом.
Раніше ми розповідали, що в Україні суттєво збільшили соцвиплати. Відтепер щомісяця українцям, яким виповнилося 80 років, будуть доплачувати за 1100 гривень.
Сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, можуть розраховувати на такі виплати:
- до 6 років – 6 226,5 гривні;
- від 6 до 18 років –7 763 гривні.
Також були збільшені розміри виплат, які призначені дітям, над якими встановлено опіку чи піклування:
- до 6 років – 4447,5 гривні;
- від 6 до 18 років – 5 545 гривень.
У "Слуги народу" також повідомили, що Парламент схвалив виділення малозабезпеченим українським сім'ям допомогу в розмірі 70 тисяч, яку вони повинні повернути державі через два роки.
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