Стало відомо, хто може розраховувати на надбавки до зарплати в умовах карантину

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МВС.

Відомо, що уряд схвалив виділення додаткових 2,7 млрд гривень на доплати медикам і працівникам МВС, які беруть участь у боротьбі з китайським вірусом.

"Кабмін виділив кошти на заробітні плати медикам і працівникам системи МВС, які несуть службу під час вірусу", - сказано в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що раніше профільне відомство просило в уряду 171 тисячу гривень для додаткових виплат медичним працівникам системи МВС і понад 2,5 млн - для підрозділів цивільного захисту, прикордонників, поліцейських і гвардійців.

Також відомо, що виділені Кабміном кошти підуть на доплати в розмірі до 50% зарплати силовикам і медикам, які беруть участь у боротьбі з китайським вірусом.

Раніше ми розповідали, що в Україні суттєво збільшили соцвиплати. Відтепер щомісяця українцям, яким виповнилося 80 років, будуть доплачувати за 1100 гривень.

Сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, можуть розраховувати на такі виплати:

до 6 років – 6 226,5 гривні;

від 6 до 18 років –7 763 гривні.

Також були збільшені розміри виплат, які призначені дітям, над якими встановлено опіку чи піклування:

до 6 років – 4447,5 гривні;

від 6 до 18 років – 5 545 гривень.

У "Слуги народу" також повідомили, що Парламент схвалив виділення малозабезпеченим українським сім'ям допомогу в розмірі 70 тисяч, яку вони повинні повернути державі через два роки.

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