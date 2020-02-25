Народна прикмета: якщо ви кинули камінь у воду і не бачите кіл, значить, настала зима

Зустрічаються дві блондинки, одна інший:

- Я вчора майже бачила твого чоловіка!

- Як це?

- У вас "Опель" з номером 354?

- Так.

- Так от, я бачила такий же "Опель" з номером 353!

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90% чоловіків в помсту дружинам симулюють задоволення від борщу.

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Справжня жінка може нескінченно довго дивитися на три речі... А купити туш.

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На будівництво збирається приїхати комісія. Прораб інструктує робітників:

– Що б не сталося, робіть вигляд, що так і повинно бути.

Комісія приїхала, оглядає. Раптом звалилася одна стіна. Робочий радісно, подивившись на годинник:

– Десять тридцять п'ять. Точно за графіком!

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Буває, лежиш на дивані, п'єш пиво, дивишся телевізор! А тут дзвінок:

- Ти сина забрав? Продукти купив? Завтра мама приїжджає, не забув? Що ти мовчиш, Серьожа?

А ти не Сергій, ти - Коля! І на душі свято!

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- Що таке шлюб?

- Уявіть, що у Вас безкоштовний безлімітний швидкісний Інтернет, але відкривається тільки один сайт.

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Прокидається жінка вночі й бачить, що чоловіка немає в ліжку. Вона одягла халат і пішла його шукати. Знайшла вона його на кухні - він просто сидів із замисленим виглядом, дивився в одну точку і пив каву. Дружина побачила, як по його щоці тече сльоза, і запитала:

- Дорогий, що трапилося?

- Пам'ятаєш 20 років тому, коли ми почали зустрічатися, нам з тобою було всього по 16?

- Пам'ятаю, рідний.

- А пам'ятаєш, коли твій батько зловив нас в машині, ми тоді займалися любов'ю на задньому сидінні.

- Звичайно пам'ятаю, коханий.

- А ти пам'ятаєш, коли він, приставивши мені пістолет до голови сказав: або я на тобі одружуся, або сідаю в тюрму на 20 років?

- Пам'ятаю.

Чоловік, знову витираючи сльозу:

- А сьогодні я вийшов...

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