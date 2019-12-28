В мережі висміяли привітання президента Росії Володимира Путіна з наступаючим Новим роком
Як повідомляє Politeka, журналіст Кремлівського пулу Дмитру Смирнов поділився на своїй сторінці в Твіттері відео даного привітання.
Під час своєї промови, Володимир Путін привітав керівництво країни з Новим роком на святковому вечорі у Великому театрі.
Волочкова розставила ноги і прикрилася кошлатим другом: "Повна безнадія"
MARUV зняла латекс і влаштувала брудні танці з дівчатами, найгарячіші кадри: «Жесть!»
Каменських в латексі потрясла пружностями на камеру, спекотне відео облетіло мережу: "Просто гармата"
Басков повідомив про велику трагедію, сліз не стримати: "Це непоправна втрата"
«Сердечно вітаю вас з наступаючим 2020 роком, нехай він буде успішним. Бажаю вам міцного здоров'я, з Новим роком!», - заявив він.
А ось користувачам мережі не оцінили таке привітання, оскільки він забув згадати в ньому про простих росіян. А деякі висміяли саму манеру промови президента РФ, тому що він читав тексз листочка.
"Для керівництва країни Новий рік, звичайно ж буде успішним. З'являться нові мільйони в гаманцях, а от народ, як завжди, буде рахувати копійки і думати, як прогодувати дітей.", "Справжній лідер! Навіть три слова без папірця не може сказати! Пишаюся!Туркменський Бердимухамедов нашому в підметки не годиться!", "А населення з наступаючим привітати забув", " працює На знос. Себе не береже.", "Цей клоун взагалі здатний хоч два слова без папірця зв'язати? Позорище", - писали в мережі.
Нагадаємо, Путін яскраво зганьбився перед Лукашенко, їдка фотожаба справила фурор.
Як повідомляла Politeka, Фанати Путіна атакували поїзд в Криму, такого маразму ще не було.
Також Politeka писала, що справжній Путін засвітився на камеру і насторожив своїм виглядом.