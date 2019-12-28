В мережі висміяли привітання президента Росії Володимира Путіна з наступаючим Новим роком

Як повідомляє Politeka, журналіст Кремлівського пулу Дмитру Смирнов поділився на своїй сторінці в Твіттері відео даного привітання.

Під час своєї промови, Володимир Путін привітав керівництво країни з Новим роком на святковому вечорі у Великому театрі.

«Сердечно вітаю вас з наступаючим 2020 роком, нехай він буде успішним. Бажаю вам міцного здоров'я, з Новим роком!», - заявив він.





«Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом, пусть он будет успешным. Желаю вам крепкого здоровья, с Новым годом!»: Владимир Путин поздравил руководство страны с Новым годом на праздничном вечере в Большом театре pic.twitter.com/92VMCGbpvK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 26, 2019



А ось користувачам мережі не оцінили таке привітання, оскільки він забув згадати в ньому про простих росіян. А деякі висміяли саму манеру промови президента РФ, тому що він читав тексз листочка.



"Для керівництва країни Новий рік, звичайно ж буде успішним. З'являться нові мільйони в гаманцях, а от народ, як завжди, буде рахувати копійки і думати, як прогодувати дітей.", "Справжній лідер! Навіть три слова без папірця не може сказати! Пишаюся!Туркменський Бердимухамедов нашому в підметки не годиться!", "А населення з наступаючим привітати забув", " працює На знос. Себе не береже.", "Цей клоун взагалі здатний хоч два слова без папірця зв'язати? Позорище", - писали в мережі.



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