У мережі показали, чого досягла Росія за 40 років

В мережі висміяли обіцяний Володимиром Путіним «технологічний прорив» в Росії



Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував на своїй сторінці в Twitter російський економіст Владислав Жуковський.

Крім того, він прикріпив графік, який показує обіцяний президентом РФ "технологічний прорив".

"Обіцяний Путіним «технологічний прорив». У 1980р на частку СРСР припадало 20% всіх промислових роботів (у США теж 20%). До 1985р частка досягла 40%. Сьогодні менше 0,15%. На 10 тис робочих - 3 робота. У Китаї 97, у США 200, в Японії 308, у Південній Кореї 710. У середньому по світу 85", - говориться в підписі до посту.

Така інформація не залишила байдужими користувачів мережі, які активно дискутували під постом.

"Навіщо роботи, якщо є люди з ЗП 15к ?", "Роботів поміняли на рабів", " Прогрес ідіотизму очевидний! Роботам не перемогти ідіотів!", "Зате індусів обігнали, народ який не вміє мити руки", "Це, мабуть, тому, що всі бюджетні ресурси з'їдають "роботи" Нанокорпорації і Сколково, які працюють на гаджети Медведєва. Не до промисловості зараз, хай почекає.", - писали в мережі.











Раніше, чергова ініціатива російської влади викликала шквал насмішок в соцмережах.

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Соцмережах вже висміяли чергове «покращення» в РФ. У своєму мікроблозі користувач Vіtаuskаs написав:

«Росія на порозі нового ривка. Попрошу не плутати з проривом. Ось коли з камінням і палицями полювати дозволять, тоді буде прорив. Прорив в кам'яний вік».

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