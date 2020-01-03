В мережі висміяли обіцяний Володимиром Путіним «технологічний прорив» в Росії
Як передає Politeka.net, відповідний пост опублікував на своїй сторінці в Twitter російський економіст Владислав Жуковський.
Крім того, він прикріпив графік, який показує обіцяний президентом РФ "технологічний прорив".
"Обіцяний Путіним «технологічний прорив». У 1980р на частку СРСР припадало 20% всіх промислових роботів (у США теж 20%). До 1985р частка досягла 40%. Сьогодні менше 0,15%. На 10 тис робочих - 3 робота. У Китаї 97, у США 200, в Японії 308, у Південній Кореї 710. У середньому по світу 85", - говориться в підписі до посту.
Така інформація не залишила байдужими користувачів мережі, які активно дискутували під постом.
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"Навіщо роботи, якщо є люди з ЗП 15к ?", "Роботів поміняли на рабів", " Прогрес ідіотизму очевидний! Роботам не перемогти ідіотів!", "Зате індусів обігнали, народ який не вміє мити руки", "Це, мабуть, тому, що всі бюджетні ресурси з'їдають "роботи" Нанокорпорації і Сколково, які працюють на гаджети Медведєва. Не до промисловості зараз, хай почекає.", - писали в мережі.
Раніше, чергова ініціатива російської влади викликала шквал насмішок в соцмережах.
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Соцмережах вже висміяли чергове «покращення» в РФ. У своєму мікроблозі користувач Vіtаuskаs написав:
«Росія на порозі нового ривка. Попрошу не плутати з проривом. Ось коли з камінням і палицями полювати дозволять, тоді буде прорив. Прорив в кам'яний вік».
Нагадаємо, Путін приголомшив новою зовнішністю.
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