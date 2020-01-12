Бізнес-коуч Сергій перш ніж з'їсти ліниві голубці, завжди їх злегка мотивує

- На це місце ми можемо прийняти лише людину зразкової поведінки.

- От і чудово! Мене випустили з в'язниці достроково саме через зразкову поведінку!

***

Місяць тому влаштувалася вихователькою в дитячий садок. Сьогодні в автобусі на автоматі поправила штани, що сповзали, якомусь хлопцеві…

***

Дівчина влаштовується на роботу в офіс:

- Друкую зі швидкістю 1200 знаків в хвилину.

Всі ахають. Вона потихеньку в бік:

- Така фігня виходить.

***

Через сорок років:

- Бабуля, заспівай пісеньку своєї молодості.

- Опа гангнам стайл! Гоп, гоп, гоп!..

***

Гострий психоз — я говорю з котом.

Гострий галюцинаторний психоз — я говорю з неіснуючим котом.

Параноя — я боюся сказати зайвого при кота.

Шизофренія — кіт говорить всередині мене.

Неврастенія — кіт мене ігнорує, і мені це здається абсолютно нестерпним.

Маніакально-депресивний психоз – мій кіт мене не цінує.

***

Розмова на авторинку. Покупець:

- Скажіть, а в цій машині є які-небудь системи безпеки?

Продавець:

- Так, два презерватива в аптечці.

***

Два приятелі сидять в барі, один іншому говорить:

- Дивись, я сподобався он тій дівчині.

- З чого ти це взяв?

- Вона подивилася на мене, посміхнулася.

- Коли я перший раз тебе побачив, то взагалі іржав півгодини!

***

Папа дуже поспішав, розповідаючи казку, тому зайчик давився, але доїдав колобка.

***

- Любий, нам на роботі будуть доплачувати 15% за шкідливість!

- Ти вже й там усіх дістала?

***

Дружину депутата запитують:

- Чому ви хочете розлучитися з чоловіком?

- Він тільки й робить, що стоїть біля ліжка і розповідає, як мені буде добре.

***

Хто рано встає, той жерти подає.

Народна котяча мудрість.

***

- А в мене кішка незвичайна, думаю в цирк її віддати.

- Що ж у ній незвичайного?

- Бачиш фотографію?

- Ну?

- Вона знімала!

Нагадаємо, Медведєв публічно зганьбив Путіна, з'явилося фото.

Як повідомляла Politeka, Трампа засікли на колінах у Путіна.

Також Politeka писала, що Путін незв'язною мовою видав свою слабкість.