В інтернет-мережі підняли на сміх спікера МЗС Росії Марію Захарову за пошарпаний вигляд після новорічних свят

Як повідомляє Politeka, знімками поділився блогер Мзс Роисси в Twitter.

«Маруся Захарова з МЗС РФ заговорила мовою майбутніх володарів Росії», - йдеться в повідомленні.

Маруся Захарова @MID_RF заговорила на языке будущих властителей России:



pic.twitter.com/HdaM5PWarj — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 25, 2020

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Захарова з посмішкою на обличчі вітає Китай, де зараз вирує коронавірус. Користувачі мережі звернули увагу на помітне зміна в зовнішності чиновниці, про що говорять коментарі під постом.

«На Гурченко після 70-і схожа», «Ага, у Машки передчасно настала старість», «віком до людини приходить мудрість, але іноді вік приходить один», «і нафарбована страшна і не нафарбована», «Я у часи п'яного студентства також розмовляв після шостої чарки», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова все частіше стає об'єктом для насмішок.

В цей раз чиновниця поділилася у соцмережі знімком, на якому позує в червоній шапці з вушками.

Дуже скоро фото з'явилося в мікроблозі користувача George Costanza в Twitter. Автор супроводив кадр саркастичним віршем.

В коментарях вираження – не менш «схвальні», а не сама підпис до фото.

«Це ОБЛИЧЧЯ російського Мзс або якась інша його частина?», «Навіть не хочеться вже жартувати на цю тему. Ну подобається їй виставляти себе дурепою, ну що ж поробиш», «От же м**, користується ворожими телефонами, всі государеві таємниці йому розповіла!!!», «Захарова після корпоративу», «Кожна людина схожий на яке-небудь тварина, я, наприклад, схожа на лемура, а Захарова – на сайгака», «Те щоб козлячі роги містилися?», «Навіщо вона носить на голові дитячі штани?», «Не впізнав, не всім свята йдуть на користь», – жартують користувачі.

Нагадаємо, Путіна поставили на місце на очах у всього світу, Захарова вибухнула істерикою.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк поставив Захарову на місце через Донбасу, такого нахабства ще не бачили.

Також Politeka писала, що Зеленський вивів з себе Захарову, соратник Путіна не витримала.