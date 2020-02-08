Скандал ніяк не може вщухнути

Тема законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення стала однією з головних для українців

Зазначимо, шостого лютого у Верховній Раді відбулося засідання, на якому планували розглянути питання про ринок землі, пише Рoliteka.net. Засідання пройшло зі скандалом, деякі політики навіть заблокували трибуну.

Зокрема, Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини", зайняла місце спікера Дмитра Разумкова, таким чином вирішивши зірвати засідання.

Також прихильники і противники зняття мораторію зібралися під стінами парламенту та Офісу президента. За словами очевидців, на місце прийшли більше тисячі людей, деякі принесли плакати.

Користувачі мережі також не залишилися в стороні від теми. Крім бурхливих обговорень питань, люди створили фотожаби.

Зокрема, політолог і блогер Олексій Голубицький поділився кадром з фільму "Пригоди Шерлока Холмса". Ватсон цікавиться, чому влада пропонує проголосувати за закон, а потім провести референдум, на що Холмс відповів: "Елементарно Ватсон! Просто вони всіх на**алі".

За 17 годин пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.

"Це прості революційні зміни у владі. У всій політиці, від комунальних платежів, до банального етикету))", "Там ще один« новатор »є - огидний козожер Юрчишин з Голосу! (Епічне відео засідання ВР шукати ліньки) 😊", - написали користувачі мережі.

Також інший користувач мережі опублікував фото з персонажами фільму-казки "Вечори на хуторі поблизу Диканьки”, де обговорювали продаж землі.

Нагадаємо, під час зазначеної бійки лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вирвала з рук спікера мікрофон Дмитра Разумкова, поранивши палець. Крім того, і зламався мікрофон.

Нагадаємо, шостого лютого журналіст Андрій Пальчевський прийшов під стіни Адміністрації президента у зв'язку з розглядом скандального закону.

Представник ЗМІ повідомив, що у нього виникло лише одне питання.

«Питання наголосу в мові хвилює мене найбільше. Як ви думаєте, хто вони: землепродавцИ чи все-таки землепродАвци?», - поцікавився Пальчевський у своїх підписників у Фейсбук.

Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде...".

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