В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за дивне заняття в одній масці

Як повідомляє Politeka, опублікував карикатуру Сергій Йолкін в Facebook.

Так, Путін позує в масці ката з щипцями в руці. Збоку від нього нібито розпалена піч, а на ланцюгах перед нею візит Конституція Росії, прикута до ланцюгів. Незважаючи на маску, можна помітити, що Путін посміхається.

«Не розкрита тема сис*до чоловічка в масці», «я його навіть в масці дізнаюся – хворий і старий чоловік», «Ща, ми їй покажемо права якоїсь людини! Всі права - МЕНІ!!!», «Таран деменцією по здоровому глузду!», «Атмосфера свята і веселощів – як і замовляли», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, справжня мати Володимира Путіна живе в грузинському селі Метехі. Про це розповіла журналістка Кристина Курчаб-Редліх.

За її словами, Віри Путіної зараз 93 роки.

"Маленька старушечка, дуже згорблена… ", – так описала її журналістка.

Під час зустрічі Віра Путіна розповіла, що вона народилася в 1926 році в селі Терехино біля російського міста Очер. У тому населеному пункті вона вчилася в технікумі, і тоді познайомилася з людиною на ім'я Платон Привалов.

"Виявилося, що він одружений, про що вона не знала. Вона була вагітна, коли дізналася, що у нього є дружина. Його не було вдома, і йому прийшла посилка від дружини, так вона і дізналася. Вона швидко поїхала до своїх батьків у Терехино, і там, в лікарні поруч, народився наш Вова, Володимир Володимирович. Але це був 1950 рік, а не 1952", – цитує журналістка мати президента РФ.

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Як повідомляла Politeka, Путін припустився прикрої помилки із змінами в Конституцію: «Росія стане...».

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