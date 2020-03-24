Для росіян зараз не найкращі часи: мало того, що в світі вирує коронавирус, так ще і ціни на нафту падають

Відомо, що обвал нафтових котирувань стався ще дев'ятого березня, що призвело до падіння курсу рубля, пише Рoliteka.net.

Путін приблизно за тиждень до цього говорив, що бюджет країни збалансований за ціною в 42,4 долара за барель, якщо ціни будуть нижчими, то це ще більше підірве курс російської валюти.

Цю тему активно обговорюють користувачі мережі. Зокрема, художник Альоша Ступін опублікував нову карикатуру.

На зображенні можна побачити натовп ватників (іронічне прізвисько людей, які висловлюють проросійські і патріотичні настрої, зокрема, радикально налаштовані громадяни) з пляшками алкоголю, які катаються з гірки. Остання спирається на бочки з бензином, з-за яких визирає президент РФ Володимир Путін. При цьому ватники виглядають дуже щасливими.

"Російські гірки", - підписав карикатуру автор.

Ця картинка була оприлюднена в Фейсбуці і Твіттері. Пости зібрали сотні лайків і трохи коментарів.

"Пора малювати величезний проект а-ля триптих Босха «Сад земних насолод»", "Сонечко особливо посміхнуло", "Сонечко файне", "Чогось ржу", "Боже, бережи Королеву бензоколонки...", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, 23 березня стало відомо, що ціна на нафту марки Brent під час торгів на біржі ICE в Лондоні впала на 7,9%.

Представники енергетичної сфери розповіли агентству Bloomberg, що ціна на паливо опуститься до 20 доларів за барель вже до середини квітня і продовжить падати.

Дана ситуація виникла після того, як Саудівська Араваия і Росія не змогли домовитися про скорочення видобутку нафти. Зокрема, РФ виступила проти, а у відповідь Саудівська Аравія знизила ціну на нафту.

Нагадаємо, тема з падінням цін на нафту була і висміяна карикатуристом Альошею Ступіним.

На сторінці художника з'явилося зображення Путіна. Російський гарант постав в одних штанях з кишенями, а також з поясом з бляхою. На голові президента - шапка-вушанка закинута набік.

"Нафта впала", - написано на картинці.

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