Президент Російської Федерації Володимир Путін знову опинився в центрі уваги
Про це пише Politeka.net.
Зокрема, лідер Кремля став героєм нової політичної фотожаби.
Популярний російський художник Сергій Йолкін вирішив висміяти російського президента Володимира Путіна в звичному для себе стилі.
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На фотожабі можна побачити Володимира Путіна, який звертається до росіян і стоїть на тлі падаючих з неба частинок коронавіруса COVID-19.
"Дорогі співгромадяни...", - лаконічно підписав Йолкін фотожабу зі спантеличеним Путіним.
Росіяни з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що у Володимира Путіна різко змінився імідж.
"Тому все було з бункера з окремою вентиляцією", "Дорогі медичні брати і сестри...", "Короножинки", "О, новий імідж", "Благородний олень", "Затягнути пояси, зімкнути лави, розімкнути сідниці", "Асисяй всієї Русі", "Видихає Акела", - жартують вони під постом Сергія Йолкіна.
Раніше ми писали про те, що Путін голосно осоромився в розпал епідемії коронавіруса.
Приводом для появи гнівних коментарів в соціальних мережах стало рішення Володимира Путіна направити в Італію засоби захисту, комплекси для дезінфекції і медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.
Пафосний пост в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував рядовий російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу". Росіяни гнівно відреагували на пост Смирнова і зазначили, що Володимиру Путіну дорожче італійці, ніж жителі РФ.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
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