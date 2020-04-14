Так званий "цілитель" Анатолій Кашпіровський, який став популярним в кінці 80-их, повернув собі колишню славу

Про це пише Politeka.net.

Кашпіровський, якого неодноразово звинувачували в шахрайстві, давно публікує ролики на своєму каналі в Youtube, але популярність до нього повернулася лише в умовах пандемії вірусу.

Переполох в мережі стався ще 9 квітня, коли Анатолій Кашпіровський вирішив провести "оздоровчий сеанс", який зібрав вже понад 200 тисяч переглядів.

З соціальних мереж вже поширюють скріншоти з коментарями під сеанс Кашпіровського, де люди дякують йому за "пробудження".

Але під "сеансами" Анатолія Кашпіровського безліч і їдких коментарів. Деякі коментатори стверджують, що через карантин нібито настільки очистилася аура, що в мережу повернувся телевізійний цілитель з 80-их років.

"Природа настільки очистилася, що в Росію повернувся Кашпіровський", "Скільки років пройшло, а люди все так само тупі", "Блін, де взяти старий пузатий телик для сеансу ностальгії за самим абсурдним часи", "Час йде, а ми повернулися назад у минуле . Росія... Печеніги, половці і Кашпіровський", "У мене від цього відео син народився і закінчив школу вже! Спасибі велике!", "Після вашого сеансу баба встала попити води, ми тут на похороні в афиге всі", "Мучився жорстоким похміллям, і Ваша передача мене похмелила!! Спасибі!" "Після сеансу ваша зачіска перестала різати очі, це диво. Спасибі майстер", "Дивився відео і пив воду, але після ваших цілющих слів вода перетворилася на горілку, спасибі вам величезне, я знову пішов у запій", "80-і камбек. І Чорнобиль знову горить", - жартують вони в коментарях під видеороликом.

Раніше ми розповідали, що конфуз Путіна з печенігами і половцями висміяли яскравою фотожабой. Новий шедевр зробив популярний російський художник Ігор Поночевний, який відомий всім під псевдонімом "Альоша Ступін".

На фотожабі можна побачити роздягненого Володимира Путіна, який осідлав коня і з щитом готується захищати Росію від половців і печенігів.

Користувачі з гумором відреагували на черговий шедевр Ігоря Поночевного і припустили, що свою зброю Путін міг омити смертельним "Новачком".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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