Речник МЗС Російської Федерації Марія Захарова стала об'єктом для насмішок в соціальних мережах
Про це пише Politeka.net.
Приводом для появи їдких коментарів став зовнішній вигляд російського дипломата Марії Захарової.
Відповідне скандальне фото в своєму мікроблозі Twitter блогер під псевдонімом Абдалла.
Пенсії в Україні знову перерахують, у Кабміні зробили заяву: кому чекати підвищення
Страшний шторм мчить на Україну, з'явилося термінове звернення: що відбувається
Потужний землетрус сколихнув Україну: які області постраждали найбільше
Девальвація гривні, запуск транспорту і нові виплати для українців – головне за ніч
На знімку можна побачити перелякану Марію Захарову, яка вийшла на прес-конференцію з мінімальним макіяжем і з брудним волоссям.
"Народ, а це соліст якоїсь рок-групи? Обличчя знайоме, а де співає не пам'ятаю. Підкажіть?", - з гумором підписав блогер скандальне фото.
Росіяни почали по-чорному висміювати зовнішній вигляд Марії Захарової, порівнюючи її зі скандально відомими рок-музикантами.
"Джин Сіммонс.Жодного разу в житті не пив спиртного", "Вітас", " Самоцвіти, Пресняков старший. Після запою збрив вуса і не зрозуміє де він", "Як же постарів Оззі Озборн!", "Пострашнел...", "Це Мерлін Менсон без гриму", "Це ж Машка брудна башка!", "Іггі Поп нарешті від'ївся, а то був такий худий", "На підспівках підробляє..ну і основна робота за конем ходити", "Вона сама поступово кінь перетворюється", "Ліндеманн пофарбувався?", "Це солістка самої бездарної групи всіх часів і народів....", "Нехай коксу нюхнет, а то так не дізнатися...", "Та це ж Маша, Захарова, з Мзс! Вона там пісні співає і приплясовывает", "Де наллють там і співає", "Кіпєлова не ображайте! Він не заслужив!", - жартують вони в комментариях.
Раніше ми розповідали про те, що Путін не зміг впоратися з робочим телефоном.
зокрема, президент Росії під час наради намагався додзвонитися міністру фінансів РФ Антона Сілуанова, але щось пішло не так.
«Ні, на місці немає. Ні, є!»: Путін у прямому ефірі зателефонував Сілуанова. І не здивувався, що той не бере трубку», - сказано в підписі до курйозного відеоролика.
Користувачі з гумором відреагували на посаду пропагандиста і додали, що онлайн-конференції Путіна схожі на випуски Comedy Club.
Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.