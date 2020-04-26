Речник МЗС Російської Федерації Марія Захарова стала об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів став зовнішній вигляд російського дипломата Марії Захарової.

Відповідне скандальне фото в своєму мікроблозі Twitter блогер під псевдонімом Абдалла.

На знімку можна побачити перелякану Марію Захарову, яка вийшла на прес-конференцію з мінімальним макіяжем і з брудним волоссям.

"Народ, а це соліст якоїсь рок-групи? Обличчя знайоме, а де співає не пам'ятаю. Підкажіть?", - з гумором підписав блогер скандальне фото.

Росіяни почали по-чорному висміювати зовнішній вигляд Марії Захарової, порівнюючи її зі скандально відомими рок-музикантами.

"Джин Сіммонс.Жодного разу в житті не пив спиртного", "Вітас", " Самоцвіти, Пресняков старший. Після запою збрив вуса і не зрозуміє де він", "Як же постарів Оззі Озборн!", "Пострашнел...", "Це Мерлін Менсон без гриму", "Це ж Машка брудна башка!", "Іггі Поп нарешті від'ївся, а то був такий худий", "На підспівках підробляє..ну і основна робота за конем ходити", "Вона сама поступово кінь перетворюється", "Ліндеманн пофарбувався?", "Це солістка самої бездарної групи всіх часів і народів....", "Нехай коксу нюхнет, а то так не дізнатися...", "Та це ж Маша, Захарова, з Мзс! Вона там пісні співає і приплясовывает", "Де наллють там і співає", "Кіпєлова не ображайте! Він не заслужив!", - жартують вони в комментариях.

Раніше ми розповідали про те, що Путін не зміг впоратися з робочим телефоном.

зокрема, президент Росії під час наради намагався додзвонитися міністру фінансів РФ Антона Сілуанова, але щось пішло не так.

«Ні, на місці немає. Ні, є!»: Путін у прямому ефірі зателефонував Сілуанова. І не здивувався, що той не бере трубку», - сказано в підписі до курйозного відеоролика.

Користувачі з гумором відреагували на посаду пропагандиста і додали, що онлайн-конференції Путіна схожі на випуски Comedy Club.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

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