Ще ніколи вираз "мовчи в тряпочку" не був таким буквальним

Гроші - великий гріх! - сказав патріарх Кирило. - Але я врятую вас, взявши ваші гріхи на себе!

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У ці важкі часи люди чекають від нас добрих справ. Зателефонуйте продавцям елітних товарів, для виду поцікавтеся цінами. Вони повинні знати, що вони існують.

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- Підсудний, ви не визнаєте, що тікали від органів правопорядку.

- Ні, пане суддя, я лише дотримувався коронавірусної дистанції.

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Мені здається, що воно все не має сенсу... Ті, хто виживуть після коронавіруса, все одно незабаром помруть від цирозу.

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Люди, які носять маски на підборідді, напевно, під час сексу тримають презерватив у руках.

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На лавці в парку Шевченка сидять два одесита - старий Наум Маркович і трохи молодший Гриша. Сидять і мовчать. Раптом той, хто молодший, покашляв.

- Ой, таки не треба, Гриша! І так все зрозуміло... Бардак у країні...

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- Васько, котику, ти теж вважаєш маячнею, що люди на самоізоляції з розуму сходять?

- Я не кіт, я - праска.

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(Задумливо)

- Зима без снігу. Весна без дачі і шашликів. Літо без пляжів...

- А осінь?

- А до осені ще дожити треба.

***

- Прикинь, дружина сказала мені, що якщо я ще раз назву її «Лєнусик», вона вижене мене з дому!

- Так Натаха має рацію…

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- Алло, Сарочко! У мене горе! Я посварилася з чоловіком. Фіма грюкнув дверима і сказав, що піде до повій. Сарочко, він не в тебе?

Нагадаємо, Скабеєва вирішила допомогти старим у "загниваючій Європі".

Як повідомляла Politeka, Путін налякав новою зовнішністю в Туреччині.

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